'Patata caliente' Hugo Duro

Se acerca el derbi y muchos de los focos se giran hacia Hugo Duro. Por un sinfín de cuestiones que van desde su rendimiento hasta su estado físico, pasando por el hecho de que en el partido de ida decantó el partido a favor de los suyos y con el pitido final centró las iras de los jugadores del Levante UD con una tangana final en el centro del campo. Con todos estos elementos metidos en la coctelera, Carlos Corberán tendrá que tomar una decisión importante de cara al duelo en el Ciutat de Valencia.

El jugador madrileño ha encontrado la mayor continuidad en el once de toda la temporada precisamente desde la llegada de Umar Sadiq. El '9', que empezó rotando mucho con Lucas Beltrán y Arnaut Danjuma, ha sido titular en todos los partidos de Liga desde que se fichó al nigeriano, cuatro partidos en los que ha marcado un gol (al Espanyol).

En la rueda de prensa posterior al envite frente al Real Madrid, Corberán se refirió a él como el "máximo goleador del equipo" para justificar el cambio de Beltrán, dejando a Duro en el campo, pero esta semana ha tenido problemas físicos y aunque ha acabado entrenando con el grupo, existe la gran duda de si el entrenador le dará la alternativa a Sadiq por vez primera en Liga o su mantiene al ariete de Getafe.

El 'hombre del derbi'

Otro factor a tener en cuenta es que Hugo Duro fue el nombre propio de la ida. El atacante marcó un auténtico golazo de chilena, el mejor que lleva esta temporada, para darle una victoria más que necesaria a su equipo en un contexto delicado. Después del partido, con toda la tensión generada, estuvo en el centro de la bronca después de un gesto a un jugador levantinista que le llevó a ser increpado en masa.

La chilena con la que Duro decantó la balanza en el derbi de Mestalla ante el Levante UD / Francisco Calabuig

Esta situación le traerá pitos en su visita al feudo granota y pondrá a prueba su capacidad para jugar con esta presión. Cabe recordar, además, que la mayoría de goles que lleva Duro esta temporada han sido en casa, contando con un bagaje más pobre a domicilio.

Se cae Danjuma

El que seguro que no será de la partida es un Arnaut Danjuma que este jueves volvió a no entrenar con el equipo y que no estará en la convocatoria. Esto abre la puerta que Diego López o Largie Ramazani ocupen su puesto en el flanco izquierdo mientras que Luis Rioja estará en la derecha presumiblemente con un rol más parecido al de carrilero por las dolencias de Thierry Rendall.