Arranca el año Claramunt en Mestalla

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Puçol han unido esfuerzos para poner en marcha un merecido tributo a una de las grandes figuras del valencianismo. Con motivo del 80 aniversario del nacimiento de Pepe Claramunt (10/07/1946), este viernes 13 de febrero de 2026 ha quedado oficialmente inaugurado el ‘Año Claramunt’ en el Camp de Mestalla, punto de partida de una programación conmemorativa que se desarrollará a lo largo de todo el año. Cabe recordar que en 1999 el exfutbolista ya fue distinguido como hijo predilecto de Puçol.

Durante el acto, Claramunt no ocultó su emoción ante el reconocimiento recibido: “Uno no se espera este homenaje. Quiero dar las gracias a todos y todas por ver que la gente valora el trabajo que he hecho en beneficio de todo el mundo. Esto hace grande al club, se te queda en el corazón para toda la vida. Es de agradecer tanto al Valencia CF como a l’Ajuntament de Puçol”, afirma la leyenda valencianista, Claramunt.

La cita reunió a distintas autoridades y representantes institucionales, entre ellos el director general del club, Javier Solís; el presidente de la AFVCF, Fernando Giner; y la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, acompañada por miembros de la corporación municipal. La jornada incluyó además una visita al Experience Center del Nou Mestalla, donde los asistentes pudieron conocer en profundidad el proyecto del nuevo estadio del Valencia CF, que está previsto que se convierta en la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027.

En su intervención, Javier Solís subrayó la relevancia histórica del homenajeado: "Supone un reconocimiento a una figura clave e histórica del Valencia CF. Claramunt tuvo una etapa dorada y que transmite los valores del valencianismo allá donde va. Es una figura indispensable del club. Acordarse de los que han defendido esta camiseta es un signo de grandeza que hace transportarnos a otras épocas donde el fútbol era diferente, pero había la misma pasión. Seguir recordándolos es muy importante".

450 partidos y 90 goles... y capitán valenciano de la 'Roja'

Pepe Claramunt está considerado uno de los nombres propios más destacados en la historia del Valencia CF. Capitán, internacional y pieza fundamental en el centro del campo, defendió la camiseta blanquinegra durante doce temporadas, rozando los 450 partidos oficiales y firmando 90 goles. En ese periodo conquistó la Copa de 1967 y fue protagonista en la histórica Liga 1970/71, uno de los hitos más celebrados por la afición valencianista.

Desde el ámbito institucional, la alcaldesa quiso poner en valor su figura tanto deportiva como humana: "Claramunt es un vecino emblemático de nuestro municipio. Siempre ha llevado el nombre de Puçol a los niveles más altos del deporte. Es una figura internacional y un futbolista ‘de raza’. Es un honor homenajearle en su 80 aniversario", explica la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller.

Los presentes en el homenaje, en la foto junto a la leyenda del VCF, Pep Claramunt / VCF Media

En el plano internacional, su irrupción fue igualmente destacada. Debutó con 22 años en la selección española absoluta y llegó a convertirse en el primer capitán valenciano de ‘La Roja’. A lo largo de su trayectoria con el combinado nacional disputó 23 partidos internacionales y anotó cuatro goles.

El presidente de la AFVCF, Fernando Giner, también incidió en la importancia de reconocer a quienes han construido la historia del club: "Cualquier homenaje dirigido a aquellos futbolistas que han defendido este escudo son merecedores de ello y más, personas como Claramunt, un hombre de pueblo y que pueda disfrutar de estos momentos porque al final es lo que nos deja la vida: el cariño que tenía dentro del terreno de juego, transmitirlo a los que estaban fuera y que, ahora, sea al revés. Ellos son parte de esa historia para poder decirle a los más jóvenes que este escudo está defendido por futbolistas que han conseguido títulos, que han sido internacionales y que son de ‘casa’", destaca el presidente de la AFVCF, Fernando Giner.

Con el ‘Año Claramunt’, el club y su localidad natal refuerzan el vínculo entre pasado y presente, reivindicando el legado de una leyenda del Valencia CF y consolidando un homenaje que pone en valor la historia, identidad y títulos del valencianismo.