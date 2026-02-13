Corberán vuelve a echar mano de Mayol en un entrenamiento a 48 horas del derbi

A apenas 48 horas del derbi valenciano frente al Levante UD, Carlos Corberán ha contado en la sesión de este viernes, 13 de febrero, con Aarón Mayol, mediocentro del Juvenil A del Valencia CF, para cubrir el vacío en el lateral derecho de la defensa que dejan los problemas físicos de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall. Los opciones son limitadas para el técnico y, como viene informando SUPER, las más probables durante el partido pasan por la utilización de Unai Núñez o Luis Rioja.

Mayol, que se trata de un clasico mediocentro dotado tanto de músculo como de un manejo limpio y sencillo del balón, ha trabajado en tareas defensivas durante el entrenamiento, reforzando la banda y el lateral derecho. Su presencia evidencia la necesidad del técnico de llenar huecos inmediatos en el once. Todo ello, en una semana en la que se ha juntado la intervención en la rodilla de Foulquier, el esguince que padece en la misma zona Rubén Iranzo, jugador del filial, y el regreso al equipo con molestias y dudas de Thierry. De hecho, este viernes el portugués ha tenido que trabajar nuevamente al margen.

Conoce la posición de su etapa en el Levante

Aarón Mayol llegó este verano procedente del Levante, firmando con el Juvenil A del Valencia CF con la intención de consolidarse en la élite juvenil. Superdeporte ya informó hace una semanas de que Mayol había empezado a entrenar con el primer equipo en varias sesiones, antes de que el Valencia concretara el refuerzo del medio campo en enero, lo que reflejaba la confianza del cuerpo técnico en sus capacidades.

La combinación de su rol habitual como pivote y su versatilidad defensiva ha hecho que Corberán vuelva a incluirle en el trabajo con los mayores, esta vez para reforzar una posición concreta ante lesiones y garantizar que el equipo pueda completar el entrenamiento con todas las posiciones cubiertas. Mayol conoce el carril desde su epata formativa en la cantera 'garnota'.

La convocatoria final para el derbi todavía está pendiente, especialmente, en lo que respecta a jugadores como Thierry, pero la integración de Mayol en la sesión evidencia lo delicado de la situación en esta demarcación. Miguel Monferrer se encuentra lesionado y Pedro Gomes, fichado recientemente, ha vuelto a entrenarse con el filial.