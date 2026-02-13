El Derbi entre Levante UD y Valencia CF, en vilo por la borrasca Oriana

Una borrasca puede provocar la suspensión de un partido de fútbol cuando compromete la seguridad de jugadores, aficionados o trabajadores del estadio, o cuando impide el normal desarrollo del juego. Las causas más habituales son lluvias torrenciales que anegan el terreno de juego, rachas de viento muy fuertes que ponen en riesgo estructuras e instalaciones, tormentas eléctricas con riesgo de caída de rayos, inundaciones en los accesos al estadio o recomendaciones expresas de las autoridades de protección civil.

En España, la decisión final suele recaer en el árbitro, en coordinación con LaLiga y las autoridades competentes, tras evaluar el estado del césped y las condiciones meteorológicas poco antes del inicio del encuentro. Si el balón no rueda en condiciones reglamentarias o existe riesgo para la integridad física de los presentes, el partido puede aplazarse. También, más allá del estado del césped, si existe un riesgo evidente para los aficionados en caso de que no llueva pero las rachas de viento sean muy desfavorables.

La borrasca pone en el aire el derbi entre Levante y Valencia CF

La amenaza de una fuerte borrasca este fin de semana mantiene en vilo al fútbol valenciano. El derbi entre el Levante UD y el Valencia CF, previsto para este domingo en el Ciutat de València, podría verse afectado por un episodio de lluvias intensas y fuertes rachas de viento que azotará la provincia.

Las previsiones apuntan a precipitaciones persistentes durante la jornada dominical, con acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo. Este escenario abre la puerta a un posible aplazamiento si el terreno de juego no drena con la suficiente rapidez o si las condiciones impiden la práctica normal del fútbol. En caso de que no llueva tanto como se espera, la realidad es que sí está previsto que haga muchísimo viento desde este viernes hasta el domingo, lo que puede provocar que esté en riesgo por el propio viento.

No sería la primera vez que el clima condiciona un encuentro en la capital del Turia. En situaciones similares, el colegiado ha inspeccionado el césped horas antes del choque y ha esperado hasta el último momento para tomar una decisión. La prioridad es garantizar la seguridad tanto de los futbolistas como de los miles de aficionados que se darán cita en el estadio.

Por el momento, ni el club granota ni la entidad de Mestalla han comunicado cambios en la planificación. Ambos equipos continúan preparando el duelo con normalidad, a la espera de la evolución meteorológica. La decisión definitiva podría tomarse el mismo domingo, tras una última evaluación sobre el terreno. El derbi valenciano, marcado en rojo por ambas aficiones, queda así pendiente del cielo. La borrasca tiene ahora la última palabra.

El partido contra el Oviedo

En septiembre de 2025 el encuentro entre el Valencia CF y el Real Oviedo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, tuvo que aplazarse apenas unas horas antes del pitido inicial. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decretó alerta roja por lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia, lo que llevó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga a suspender el partido previsto para el lunes 29 de septiembre en Mestalla por riesgo para la seguridad de jugadores y aficionados. Tras seguir la evolución del temporal, la cita se reprogramó para el martes 30 de septiembre a las 20:00 horas con la esperanza de que mejorasen las condiciones climáticas.

Cuando finalmente se jugó en Mestalla, el Real Oviedo firmó una remontada sorprendente frente al local Valencia. Los che se adelantaron pronto en el marcador con un gol de Arnaut Danjuma, pero el Oviedo no se rindió y logró dar la vuelta al resultado con dos tantos decisivos en los minutos finales, de Luka Ilic y Salomón Rondón, para sellar un 1-2 a domicilio. El partido dejó además una tarjeta roja en los instantes finales y supuso un duro golpe para el Valencia, que vio cómo se le escapaban los tres puntos tras dominar gran parte del choque.