El Gabriel Paulista más goleador recupera la sonrisa en el Corinthians

Este año arrancó con la sorpresa de la marcha de Gabriel Paulista del Besiktas. Lo hacía para regresar a Brasil por motivos personales, por lo que terminó firmando por el histórico Corinthians.

El exjugador del Valencia CF, de 35 años, parece afrontar así su última aventura como futbolista. Titular habitual tanto en Turquía como ahora en su país natal, se ha desenmascarado como goleador y es que ha anotado dos goles en menos de dos semanas. El primero de ellos fue el 1 de febrero en la Supercopa para dar la victoria a los suyos ante el Flamengo. El segundo, este jueves, para hacer lo propio en la Serie A ante el RB Bragantino, que llegaba como líder a la tercera jornada.

Los goles de Gabriel Paulista

Gabriel Paulista nunca fue un central muy goleador, pero acostumbra a marcar de vez en cuando gracias a su buen juego aéreo. Sin ir más lejos, ocho fueron los goles anotados en sus 220 partidos con la elástica valencianista, lo que supone un tanto cada 27 partidos. Con Arsenal o Besiktas marcó un gol, mientras que con Villarreal CF y Atlético de Madrid, no llegó a mojar. En sus inicios en Brasil, marcó siete goles en 141 encuentros con el EC Vitória.