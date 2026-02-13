Levante UD - Valencia CF: Momento Diego López

El Levante UD - Valencia CF del domingo, a las seis y media de la tarde, está a la vuelta de la esquina. Se acerca mientras las entradas se agotan en la ciudad y los entrenadores de uno y otro equipo van perfilando el once con el que intentar ganar un derbi de infarto por la posición delicada de ambos clubes en la tabla. En el bando valencianista, el protagonista es Diego López. El hombre llamado a cubrir la ausencia de Arnaut Danjuma en las próximas citas y, sobre todo, a recuperar su mejor versión, la que le condujo a atraer el interés de clubes en Italia e Inglaterra y acabar renovando a finales de agosto como blanquinegro.

Conforme a las pruebas efectuadas por el cuerpo técnico de Carlos Corberán este viernes, el once frente al Levante apunta a un sistema 4-4-2 en el que las bandas tengan el refresco del mencionado Diego López, así como del belga Largie Ramazani. Ninguno de los dos está viviendo su mejor temporada, por lo que para ambos se presenta como una oportunidad para reivindicarse con vistas a la recta final de la temporada.

López sigue trabajando duro en Paterna en busca de su mejor versión / VCF Media

La cita podría ser especialmente importante para el joven asturiano, pieza clave en las anteriores temporadas desde que Rubén Baraja le dio la confianza en el primer equipo. En cambio, en el actual curso Diego ha perdido protagonismo en la competencia con Danjuma, quien tampoco ha roto como se esperaba del atacante neerlandés, apuesta del entrenador cuando en verano la dirección deportiva mantenía abierta y en negociaciones la vía del brasileño Wesley Gassova, jugador cedido este verano a la Real Sociedad por parte del Al-Nassr.

Sequía desde el 1 de diciembre

El primer tercio de la temporada de Diego López fue irregular, pese a los tres goles que convirtió mientras se mantenía en el once tipo. A partir de diciembre, cuando hizo el empate el día 1 de ese mes en Vallecas, el rendimiento del asturiano, que no cuenta ninguna asistencia en esta Liga, ha sido todavía más discreto. Dos meses en los que el '16' apenas ha entrado al campo dos veces como titular en las ocho jornadas que se han disputado. Ha perdido claramente el estatus de titular que le impulsó a la renovación con el Valencia hasta junio de 2029.

Por lo tanto, para el extremo que la Academia VCF fichó del Barcelona en 2021 se trata de una oportunidad de oro para volver a brillar como lo hizo en campañas anteriores, especialmente, en la pasada, en la que fue una de las piezas clave del equipo con ocho goles y cinco asistencias en la competición de la regularidad. Su retorno a la banda pretende explotar su velocidad y capacidad ofensiva frente al Levante.

Unai ensaya como lateral derecho

Para el resto del equipo, Corberán también prepara ajustes. Si el entrenador se ve obligado a utilizar a Luis Rioja en el carril por la escasez de laterales también se abriría la puerta en el ataque para Largie Ramazani. En la prueba del viernes, dentro de una defensa de cuatro, el que ha actuado como lateral derecho es el central Unai Núñez. Una posición, la de lateral diestro, para la que los técnicos del primer equipo han echado mano hoy del juvenil Aarón Mayol. Clásico mediocentro, aunque en su anterior etapa formativa en el Levante jugó también como lateral.

André Almeida, por su parte, lo tiene más complicado. El luso se ha ejercitado en el gimnasio tras superar una gastroenteritis, un estado que podría limitar su participación inicial.

Con estas modificaciones, Corberán pretende dar frescura al once, mejorar la fluidez en ataque y recuperar la confianza de jugadores que no pasan por su mejor estado de forma.