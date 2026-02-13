Lesionados y sancionados del Levante y Valencia para el Derbi del Ciutat

Levante UD y Valencia CF se la juegan este domingo en el Derbi. Ambos conjuntos valencianos se encuentran en plena lucha por la supervivencia en LaLiga, con los granotas ocupando puestos de descenso y blanquinegros rozándolos. Tanto los de Luís Castro como los de Carlos Corberán necesitan imperiosamente una victoria en el Ciutat, pero toca cambiar los planes sobre el césped tras las últimas bajas.

El Levante UD cuenta con dos lesionados y es que Matturro vio la roja directa ante el Athletic y Toljan deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. La ausencia de Brugui por lesión es segura, mientras que Matías Moreno se ha recuperado y Kervin Arriaga avanza con el protocolo de conmociones y será duda hasta el último día. También podría llegar Víctor García tras ejercitarse ya desde el jueves con el resto de compañeros.

Por su parte, el Valencia CF ha perdido estos días a varios jugadores importantes. Más allá de la baja por acumulación de amarillas de Copete, recientemente han caído Foulquier y Danjuma. El lateral, que arrastraba molestias, finalmente ha pasado por el quirófano, mientras que el atacante estará fuera del verde durante aproximadamente dos semanas.

Thierry Rendall, aplaudido por la grada de Mestalla / VCF

Thierry, clave

Hay que recordar que tanto Agirrezabala como Diakhaby padecen sendas lesiones que les han apartado del equipo en las últimas jornadas y en el caso del central, le hará perderse la temporada. El caso de Thierry es diferente, ya que todo apunta a que será el propio sábado cuando se decida si puede entrar o no en la convocatoria. En cualquier caso, el jugador no está en perfectas condiciones por mucho que fuerce y Corberán sigue preparando alternativas.