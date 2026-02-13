Estos son los mejores laterales de la historia del Valencia CF

El Valencia CF es uno de los históricos del fútbol español y europeo. Sin lugar a dudas y salvo los últimos años por culpa de la mala gestión de Meriton Holding, lo cierto es que el club es Mestalla era un gran reclamo para la llegada de grandes futbolistas. Además, la Academia de Paterna es una auténtica maquinaria de sacar grandes futbolistas.

Es una evidencia que en los últimos años el molde de la cantera parecía destinado sobre todo a multiplicar la nómina de laterales izquierdos. José Luis Gayà es uno de los mejores laterales de la historia del Valencia CF, pero justo antes que él salieron del filial otros como Jordi Alba o Juan Bernat. Después, otros como Lato, Centelles o Jesús Vázquez también han llegado a Primera.

La dupla de oro del Valencia CF

Además de los mencionados, son muchos otros los laterales zurdos o diestros que han recorrido con éxito las bandas de Mestalla. Entre los más destacados podemos dar con la dupla Amedeo Carboni - Jocelyn Angloma, que dominaron los carriles gracias a su calidad y carisma. Italiano y francés hicieron las delicias de Mestalla.

Valencia - Betis, despedida de Angloma (2001/02) / SD

El vasco Juan Cruz Sol, valenciano de adopción, también fue uno de los mejores en su puesto, debutando con el primer equipo valencianista con sólo 17 años. Copa, Liga, Recopa y Supercopa fueron sus éxitos en los casi 400 encuentros. También era vasco 'Antón', otro indiscutible en el equipo que se llevó la Liga de 1971.

Años más tarde llego Pepe Carrete al Valencia CD desde el Real Oviedo. Se adueñó del carril diestro en la recta final de los setenta y principios de los ochenta, levantando Copa, Recopa y Supercopa.

Quique, jugador y entrenador destacado

391 partidos, la inmensa mayoría como titular, dejan a Quique Sánchez Flores como top-3 mejores laterales derechos de la historia del Valencia CF. Quien fuera también entrenador valencianista, debutó con sólo 19 años. Tras una década destacando en Mestalla, el Real Madrid abonó 1,2 millones de euros de la época para llevárselo al Bernabéu, donde cuajó dos buenas temporadas. Menos partidos, pero a buen nivel, estuvo Curro Torres como titular en la temporada del doblete (2003/04).

Dos brasileños de corte ofensivo

Fabio Aurelio fue otro de los laterales izquierdos más exitosos, por lo menos en la temporada 2002/03, en la que además mostró una gran capacidad anotadora (8 tantos). También fue muy destacado el paso de su compatriota Leonardo una década antes y es que el internacional brasileño era capaz de jugar en ambas bandas, pero donde más destacó era en posiciones adelantadas con el AC Milan.