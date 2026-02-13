De objetivo del Levante a protagonista bajo palos en el Valencia

Este fin de semana, Stole Dimitrievski defenderá la portería del Valencia CF precisamente en el estadio donde pudo haber recalado hace apenas unos meses.

El fichaje que nunca se hizo

El pasado verano su nombre se deslizó con fuerza por los despachos de Orriols. El Levante UD buscaba en el mercado un portero fiable y conocedor de LaLiga y Stole Dimitrievski apareció entre las opciones que seducían a la dirección deportiva. Las exigencias económicas del Valencia CF, unidas al ajustado límite salarial del Levante UD, terminaron enfriando la operación y empujaron al conjunto granota a explorar otras alternativas para reforzar su portería.

Los números de Stole esta temporada

Stole Dimitrievski ha ido ganando peso esta temporada bajo los palos del Valencia CF. El guardameta macedonio, que llegó libre el pasado verano tras finalizar contrato con el Rayo Vallecano, ha respondido cada vez que ha tenido la oportunidad. Esta temporada ha sumado buena cantidad de minutos por la lesión del portero titular, Julen Aguirrezabala y los han sido de buena calidad también. Ha disputado esta temporada cinco encuentros en LaLiga con el Valencia CF, en los que ha encajado siete goles y ha logrado dejar una portería a cero. Cada vez que ha sido llamado a escena, el macedonio ha ofrecido seguridad y experiencia en una posición siempre expuesta. En la Copa del Rey fue el elegido para defender la portería durante todo el torneo, disputando la totalidad de los minutos. El macedonio encajó tres goles a lo largo del recorrido copero, manteniendo al equipo con vida hasta la eliminación en cuartos de final frente al Athletic Club.