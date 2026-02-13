El Valencia hace oficial el fichaje de Petar Blagoev
Se trata de un prometedor delantero búlgaro internacional en categorías inferiores
Petar Blagoev ya puede jugar con el Valencia CF. A sus 16 años y tras llevar un mes fichado por el club de Mestalla, no ha sido hasta este viernes cuando ha sido confirmada la incorporación del poderoso delantero búlgaro. Inicialmente formará parte del Juvenil B, aunque se espera que muy pronto ascienda de categoría.
Salido de la cantera del Slavia de Sofía, juega como delantero centro, es diestro y mide 1,86 metros.
Otro extranjero internacional para la Academia VCF
Se trata de uno de los últimos talentos internacionales incorporados a la larga lista de jugadores de la Academia VCF.
