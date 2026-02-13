El Valencia hace oficial el fichaje de Petar Blagoev

Petar Blagoev ya puede jugar con el Valencia CF. A sus 16 años y tras llevar un mes fichado por el club de Mestalla, no ha sido hasta este viernes cuando ha sido confirmada la incorporación del poderoso delantero búlgaro. Inicialmente formará parte del Juvenil B, aunque se espera que muy pronto ascienda de categoría.

Salido de la cantera del Slavia de Sofía, juega como delantero centro, es diestro y mide 1,86 metros.

Se trata de uno de los últimos talentos internacionales incorporados a la larga lista de jugadores de la Academia VCF.