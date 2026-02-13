Más ausencias en el entrenamiento del Valencia CF
El portugués Almeida se ejercitó por su cuenta al padecer gastroenteritis
Carlos Corberán cuenta con varias bajas para el Derbi. A las ausencias seguras del sancionado Copete (acumulación de cartulinas) y los lesionados Julen, Diakhaby y Foulquier, son varios los que pueden terminar sumándose.
Thierry Rendall no se ha ejercitado junto al resto de la plantilla, por lo que sólo dispondrá de la sesión del sábado para poder hacerlo. Siempre y cuando esté en condiciones físicas. En cualquier caso, tanto el lateral luso como el lesionado Danjuma hicieron carrera continua sobre el verde.
Almeida, con gastroenteritis
Otro que tampoco ha podido realizar la sesión con normalidad es André Almeida, que se ha quedado en el gimnasio como precaución al padecer gastroenteritis. Se espera que pueda ser de la partida el domingo.
Las pruebas de Corberán
Según Marca, el técnico valencianista habría vuelto a probar la opción de Unai Núñez como lateral derecho. A su vez, habría probado el ataque con Diego López y Ramazani en las bandas.
- Cruyff ficha a un exjugador del Valencia CF para liderar su cantera
- Juan Bernat ya tiene nuevo equipo
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF, más preocupado por el Camilo Cano que por Mestalla
- Patata caliente' Hugo Duro
- La multimillonaria Michele Kang centra sus deseos en València
- ¿Quién es Miguel Monferrer, la opción de Paterna al lateral derecho del Valencia CF?
- Lateral derecho roto en el Valencia antes del derbi
- El Valencia CF actualiza el estado de Foulquier tras su operación