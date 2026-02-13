Más ausencias en el entrenamiento del Valencia CF

Carlos Corberán cuenta con varias bajas para el Derbi. A las ausencias seguras del sancionado Copete (acumulación de cartulinas) y los lesionados Julen, Diakhaby y Foulquier, son varios los que pueden terminar sumándose.

Thierry Rendall no se ha ejercitado junto al resto de la plantilla, por lo que sólo dispondrá de la sesión del sábado para poder hacerlo. Siempre y cuando esté en condiciones físicas. En cualquier caso, tanto el lateral luso como el lesionado Danjuma hicieron carrera continua sobre el verde.

André Almeida, en el calentamiento del equipo en Balaídos / LaLiga

Almeida, con gastroenteritis

Otro que tampoco ha podido realizar la sesión con normalidad es André Almeida, que se ha quedado en el gimnasio como precaución al padecer gastroenteritis. Se espera que pueda ser de la partida el domingo.

Unai Núñez tuvo un buen debut en lo personal. En la imagen, el momento en el que fue cambiado por Thierry / J. M. LÓPEZ

Las pruebas de Corberán

Según Marca, el técnico valencianista habría vuelto a probar la opción de Unai Núñez como lateral derecho. A su vez, habría probado el ataque con Diego López y Ramazani en las bandas.