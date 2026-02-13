Corberán y la cantera, los porqués de una relación que no funciona

Desde la temporada 2014/15 hasta la actualidad hasta 40 jugadores de cantera o pertenecientes a la plantilla del Valencia CF Mestalla ha debutado en la Liga con el primer equipo blanquinegro. Una media de entre tres y cuatro jugadores por temporada que se ha cortado de raíz. Ningún joven de la factoría de Paterna ha tenido la alternativa de estrenarse en Primera división a lo largo de las 23 jornadas de la campaña en curso, y ninguno ha podido conseguirlo desde Iker Córdoba en el último partido de la etapa Baraja.

¿Por qué? ¿Qué ha sucedido para que el flujo se haya cerrado de esta manera? SUPER analiza las causas desde las diferentes perspectivas, una vez que ha llegado la hora en la que Carlos Corberán podría romper esta serie, que le persigue durante casi 14 meses, ante la escasez en el lateral derecho que han generado las lesiones de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall.

Corberán apuesta por la experiencia

Desde su aterrizaje en València, especialmente en enero de 2025, a causa de las urgencias del equipo, en cada una de las tres ventanas de fichajes que ha afrontado Corberán ha apostado por dotar de experiencia a la plantilla. Los perfiles de los tres últimos en llegar -Sadiq, Unai y Guido-, con una media de edad en torno a los 30 años, refuerza este planteamiento del técnico. En paralelo, a diferencia de temporadas pasadas, en verano se orientó el rumbo de la planificación de cantera al ejemplo de lo visto Con César Tárrega más que a los que ofrecieron en la temporada 2022/23 los casos de Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez.

A Carlos Corberán, amante del rendimiento inmediato, le entraron por el ojo jóvenes del filial como Pablo López, Iker Córdoba, Alejandro Panach o Lucas Núñez. Con los dos primeros, la apuesta consistió en enviarlos a Miranda de Ebro para que se curtiesen en Segunda antes de enfrentarse a la elite de la Liga, tal y como pasó con Tárrega, que creció en Pucela tras el efímero debut de septiembre de 2023 frente al Atlético en Mestalla. Mientras tanto, el primer equipo apuró hasta el final la llegada de un extremo, Largie Ramazani, y un segundo central en lugar de Cristhian Mosquera que no llegó hasta este enero, Unai Núñez, en buena medida, también como consecuencia de la baja hasta la próxima temporada de Mouctar Diakhaby.

Jóvenes, exclusivamente en las rondas iniciales de la Copa

El concurso de los jóvenes del filial desde 2025 se ha limitado casi en exclusividad a la Copa. El central Panach y el mediocentro Núñez, quienes no han terminado de afianzarse como insustituibles en el Mestalla, en parte porque su dinámica de entrenamientos es con el primer equipo, no aparecen en partido oficial con los mayores desde el 0-5 en Maracena del 28 de octubre. El último en asomar la cabeza junto a los profesionales fue, en diciembre, David Otorbi en el Molinón.

No obstante, más allá del torneo del KO, propicio para descansos, rotaciones y oportunidades, la Liga es la competición en la que se evidencia una confianza sólida en los jóvenes. Iker Córdoba, en el empate a un gol con el Espanyol de diciembre de 2024, fue el último en tomar la alternativa. Entonces, jugó los cinco últimos minutos. Semanas más tarde, el tarraconense sumó ocho más en el horrendo Barcelona - Valencia (7-1) del Lluís Companys, ya con Corberán en el club. Ahora cedido en el Mirandés, donde ha participado en 20 de las 25 jornadas de la Liga Hypermotion, Iker no volvió a vestirse la camiseta del primer equipo.

Iker Córdoba, defensa central del Valencia cedido en el Mirandés / VCF Media

Desde aquel 26 de enero de 2025, una fecha que marcó, Corberán estuvo casi un año sin alinear a ningún joven del filial más allá de las rondas de la Copa 25/26 y los tres minutos finales de Rubén Iranzo en la victoria del pasado 18 de enero en el Coliseum de Getafe (0-1). 'Rubo', quien debutó en Liga en un derbi con el Levante en 2021, no podrá volver a ser de la partida en las próximas semanas después de padecer un esguince de rodilla en un momento en que el lateral derecho se ha quedado cojo tras la intervención de Foulquier y las dudas físicas que ha generado el regreso de Thierry.

Agujero en el lateral derecho: obligado a mirar al filial

Precisamente, con la parte derecha de la defensa bajo mínimos, se abre la posibilidad de que un canterano vuelva a debutar en la Liga 13 meses después del último en hacerlo. Esta semana se han ejercitado con el primer equipo los laterales Miguel Monferrer, aunque sus molestias le obligaron a retirarse el jueves, y el portugués Pedro Gomes. El luso cuenta con experiencia en la primera división de su país, acumulando 21 partidos con el Boavista. Bastantes más de los que tenía Thierry Rendall con el Sporting de Portugal (7) cuando el Valencia decidió ficharlo para el primer equipo, en septiembre de 2019, por 12 millones de euros. De todos modos, el portugués este viernes se ha entrenado de nuevo a las órdenes de Miguel Angulo en el 'B', y el joven que ha subido para cubrir el vacío en la costado derecho de la defensa en la sesión ha sido otro de los jóvenes que agradan a Corberán, el '6' juvenil Aarón Mayol.

Los hechos prueban que el puente entre el filial y el primer equipo ha cortado en el último año el tránsito que existía previamente desde el despido de Marcelino. Además de las decisiones de los entrenadores, se evidencia también un cierto agotamiento del producto, al menos, en lo que concierne a futbolistas del impacto o la capacidad de decidir partidos de los Mamardashvili, Diego López, Javi Guerra, o más atrás en el tiempo, Ferran Torres o Carlos Soler. Por ejemplo, de entre los nueve debutantes de las últimas tres campañas apenas Yarek en el PSV se ha asentado en un equipo de elite. El resto, como Tejón, Abajas, Rivero o Hugo González, no lo han logrado.

Javi Guerra, en la sesión de este viernes, uno de los últimos productos que ha dado la Academia VCF / VCF Media

Javi Gracia, Bordalás y Baraja, los que más han echado manos de canteranos

En lo referente a la utilización de canteranos, entrenadores como Javi Gracia, José Bordalás y Baraja, que apostó por ellos en busca de la salvación en 2023, son los más destacados en la etapa Meriton. Menos proclive, con un equipo experimentado y competitivo en todas y cada una de sus posiciones, se mostró Marcelino García en las temporadas 17/18 y 18/19, en las que, eso sí, hizo debutar en Primera a Nacho Vidal, Ferran y Kang In Lee. Fueron los jóvenes del Mestalla que se abrieron camino entre un Valencia CF de mayor inversión y calidad en los fichajes. Si bien, el mediapunta surcoreano no terminó de disponer de regularidad.

Los 40 debutantes en la Liga en la era Meriton

El equilibrio entre juventud y experiencia, siempre presente y determinando las decisiones de los técnicos. Estos son los 40 jugadores del filial o juvenil que han debutado con el Valencia en la Liga desde el curso 2014/15:

- 2014/15 (Nuno)

Carles Gil, Robert Ibáñez, Fran Villalba

- 2015/16 (Nuno,Voro, Neville, Ayestaran)

Jaume, Sito, Zahibo

- 2016/17 (Ayestaran, Voro, Prandelli)

Carlos Soler, Nacho Gil, Lato, Rafa Mir

- 2017/18 (Marcelino)

Nacho Vidal, Ferran Torres

- 2018/19 (Marcelino)

Kang In

- 2019/20 (Marcelino, Celades, Voro)

Esquerdo, Guillamón, Adrián Guerrero

- 2020/21 (Javi Gracia, Voro)

Yunus Musah, Álex Blanco, Koba, Racic, Molina

- 2021/22 (Bordalás)

Mamardashvili, Iranzo, Yellu, Mosquera, Jesús Vázquez, Mario Domínguez

- 2022/23 (Gattuso, Voro, Baraja)

Fran Pérez, Diego López, Javi Guerra, Alberto Marí

- 2023/24 (Baraja)

Diego Gozálbez, Hugo González, Yarek, Tárrega, Rivero

- 2024/25 (Baraja, Corberán)

Martín Tejón, David Otorbi, Abajas, Córdoba