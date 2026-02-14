Alineaciones probables del derbi Levante UD - Valencia CF
Ambos equipos tienen bajas sensibles que obligarán a Luis Castro y Carlos Corberán a estrujarse el 'coco' para sacar al equipo más competitivo posible
El Levante UD - Valencia CF será el derbi de la tensión, del drama, la lucha por la permanencia... Y de las bajas. Ausencias importantes que van a condicionar la alineación titular de ambos equipos, obligando a sus entrenadores a probar fórmulas alternativas para recomponer su equipo.
En el caso de Lusi Castro, tiene las bajas de Roger Brugué (lesión), Raghouber (molestias), Alan Matturro (sanción) y Jeremy Tolajan (sanción), futbolistas importantes que le harán cambiar la fisionomía del equipo. Por ejemplo, Dela podría ser el lateral derecho, aunque también tiene opciones importantes Nacho Pérez, Matías Moreno estará en el centro de la defensa y Lusi Castro tendrá que recomponer el centro del campo. Olasagasti, Pablo Martínez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Kervin Arriaga e incluso Unai Elgezabal emergen como alternativas principales para el técnico en la sala de máquinas.
Bajas importantes en el Valencia CF
Por lo que se refiere al Valencia CF, el drama principal estará en la defensa porque han caído los dos laterales derechos del primer equipo (Foulquier y Thierry), además de los dos del filial (Rubo y Monferrer), obligando a Corberán a alinear ahí a Unai Núñez y dar entrada a César Tárrega en el lugar del sancionado José Copete.
La lesión de Arnaut Danjuma, por otra parte, abre el debate entre Diego López y Largie Ramazani, principales opciones a ocupar el flanco izquierdo. La única alternativa a ellos es que prefiera alinear un centrocampista más acostado al perfil zurdo y dando la banda entera a Gayà.
Alineaciones probables:
Levante UD: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Matías, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Arriaga o Vencedor, Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta
Valencia CF: Dimitrievski; Luis Rioja, Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Pepelu o Guido, Ugrinic, Diego López; Lucas Beltrán y Hugo Duro.
Convocatoria del Valencia CF
El Valencia CF se ha concentrado la noche anterior al partido y en la citación ha habido cuatro jugadores de la cantera: Vicent Abril, Aarón Mayol, Joel Fontanet y David Otorbi. Antes del partido tendrá que hacer un descarte.
- Juan Bernat ya tiene nuevo equipo
- El Valencia CF apunta a Renzo Saravia como fichaje para el lateral derecho
- El Valencia hace oficial el fichaje de Petar Blagoev
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF, más preocupado por el Camilo Cano que por Mestalla
- ¡Se suspenden todos los partidos del sábado en toda la Comunitat por la alerta de viento de la AEMET!
- Corberán, ante la oportunidad de tender la mano a la cantera
- ALARMA El Derbi entre Levante UD y Valencia CF, en vilo por la borrasca Oriana
- El balón de oro podría ser sancionado con varios partidos por estas declaraciones