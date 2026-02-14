Alineaciones probables del derbi Levante UD - Valencia CF

El Levante UD - Valencia CF será el derbi de la tensión, del drama, la lucha por la permanencia... Y de las bajas. Ausencias importantes que van a condicionar la alineación titular de ambos equipos, obligando a sus entrenadores a probar fórmulas alternativas para recomponer su equipo.

En el caso de Lusi Castro, tiene las bajas de Roger Brugué (lesión), Raghouber (molestias), Alan Matturro (sanción) y Jeremy Tolajan (sanción), futbolistas importantes que le harán cambiar la fisionomía del equipo. Por ejemplo, Dela podría ser el lateral derecho, aunque también tiene opciones importantes Nacho Pérez, Matías Moreno estará en el centro de la defensa y Lusi Castro tendrá que recomponer el centro del campo. Olasagasti, Pablo Martínez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Kervin Arriaga e incluso Unai Elgezabal emergen como alternativas principales para el técnico en la sala de máquinas.

Pablo Martínez-Ugo Raghouber, el doble pivote preferido de Luís Castro / LaLiga

Bajas importantes en el Valencia CF

Por lo que se refiere al Valencia CF, el drama principal estará en la defensa porque han caído los dos laterales derechos del primer equipo (Foulquier y Thierry), además de los dos del filial (Rubo y Monferrer), obligando a Corberán a alinear ahí a Unai Núñez y dar entrada a César Tárrega en el lugar del sancionado José Copete.

Thierry, a la derecha, en una imagen de archivo durante un entrenamiento / VCF Media

La lesión de Arnaut Danjuma, por otra parte, abre el debate entre Diego López y Largie Ramazani, principales opciones a ocupar el flanco izquierdo. La única alternativa a ellos es que prefiera alinear un centrocampista más acostado al perfil zurdo y dando la banda entera a Gayà.

Alineaciones probables:

Levante UD: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Matías, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Arriaga o Vencedor, Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta

Valencia CF: Dimitrievski; Luis Rioja, Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Pepelu o Guido, Ugrinic, Diego López; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Convocatoria del Valencia CF

El Valencia CF se ha concentrado la noche anterior al partido y en la citación ha habido cuatro jugadores de la cantera: Vicent Abril, Aarón Mayol, Joel Fontanet y David Otorbi. Antes del partido tendrá que hacer un descarte.