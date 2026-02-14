Bajas confirmadas en el Valencia CF para el derbi ante el Levante UD

En la rueda de prensa previa al derbi de este domingo (18:30 horas, Ciutat de València), Carlos Corberán confirmó las bajas de Arnaut Danjuma y Thierry Rendall para medirse al Levante UD en la jornada 24 de la Liga. A las ausencias conocidas de Mouctar Diakhaby, que se pierde lo que resta de temporada, igual que Dimitri Foulquier, Julen Agirrezabala y el suspendido José Copete, el entrenador confirmó estas dos más para el choque contra los levantinistas. Asimismo, tampoco estará disponible por una lesión de rodilla el jugador a caballo entre el filial y el primer equipo: Rubén Iranzo.

Las molestias en el psoas de Danjuma no son preocupantes. Así lo dijo en sala de prensa el entrenador del Valencia, que descartó una lesión grave también en el caso de Thierry, que tenía prescrito por los médicos un máximo de media hora en el partido del pasado fin de semana ante el Real Madrid. En este sentido, Corberán se defendió sobre las críticas relacionadas con que fuerza el regreso de los jugadores con molestias, o recién recuperados, alertando de que el portugués jugó 18 minutos contra los blancos.

"Ni Thierry ni Danjuma están disponibles. Médicamente, ninguno sufre lesión importante. Danjuma tiene un problema en el psoas así que la recomendación es que no compita pese a su esfuerzo. Lo de Thierry es preventivo. Hay un edema en la zona de la lesión. El partido se afronta al máximo con los que estén", comentó el de Cheste.

Respeto al máximo de minutos establecido para Thierry

"En cualquier caso, sigo las recomendaciones médicas. Una vez estipulado con el cuerpo médico el último partido que Thierry solo podía estar 30 minutos, decidimos que jugara poco. Hizo 18 minutos. Sigo las recomendaciones que nos dicen, porque son los que saben. Nunca fuerzo a un jugador. El mínimo de jugadores por posición es de dos. Si tienes más, viene bien la versatilidad", agregó sobre la cuestión, y argumentando que esta semana las recomendaciones médicas invitan a dejar fuera de la convocatoria a Thierry y Danjuma para no correr riesgos.