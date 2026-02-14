Carlos Corberán opina sobre el Levante de Luís Castro

Carlos Corberán es consciente de que el derbi frente al Levante será clave para determinar su futuro, en la cuerda floja ante la mala dinámica de resultados y la amenaza de descenso a Segunda División. El de Cheste, aun así, sabe lo que es ganar al cuadro granota, aunque el contexto es totalmente difente.

Mestalla presenció una victoria valencianista gracias a un gol de Hugo Duro que decantó la balanza hacia la avenida de Sueca y que, pese a ser en otro escenario, pretenderá repetir el Valencia en el Ciutat de València. Pese a ello, el Levante, a raíz de su batacazo en el Derbi, cambió de entrenador y su efecto es ascendente. No obstante, Corberán siempre ha visto a los levantinistas un equipo duro de roer.

La opinión del técnico valencianista

"Siempre he visto al Levante un equipo competitivo. El partido en Mestalla te dice de la igualdad y la dificultad. Debemos preparar muy bien el partido porque nos van a exigir. Con el nuevo entrenador tiene una señas de identidad diferentes. Es un equipo muy competitivo. Le pasa algo similar a lo nuestro porque puede manejar diferentes sistemas. Está muy ordenado en defensa con unos fundamentos ofensivos que lo hacen competir muy bien. Superarles nos va a costar mucho", aseguró en rueda de prensa.