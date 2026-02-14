Corberán: "Es una posibilidad ir al mercado por un lateral derecho"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha comparecido este mediodía en el Media Center de la Ciutat Esportiva en la previa del derbi frente al Levante UD de la jorada 24 de la Liga. Una de las preguntas más esperadas consistía en saber los deseos del técnico: ¿acudirá el club al mercado en busca de un lateral derecho tras las lesiones de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall? La respuesta es "sí".

La lesión de Dimitri Foulquier es de la larga duración, más de cuatro mses, según palabras del preparador de Cheste, así que el Valencia tiene la opción de dar su ficha de baja y traer un jugador libre como el argentino Renzo Saravia.

"Foulquier estará fuera del equipo más de cuatro meses. Un poco más, por lo tanto es una posibilidad que se acuda al mercado, para fichar a un jugador en esa posición de lateral derecho", aseguró Corberán en sala de prensa. Además, precisó que se hará "conociendo las particularidades de los jugadores" disponibles en estos momentos. Solo un jugador sin equipo -libre de contrato- podría llegar ahora con las ventanas totalmente cerradas.

La idea de Corberán sobre las plantillas

Cuestionado por los cambios de plantilla en relación a la pasada campaña, el técnico apuntó que "el mínimo", en su opinion, "es el de tener dos jugadores en cada posición y, si hay versatilidad en determinados jugadores, esto ayuda en momentos de dificultad y lesiones". Corberán puso como ejemplo el problema actual en el lateral derecho, donde "se han perdido tres jugadores a la vez: Foulquier, intervenido, 'Titi' y el jugador del filial a caballo con el primer equipo", Rubén Iranzo, también aquejado de una lesión de rodilla. "Esto es una coincidencia", aseveró.

"Cuando se hacen las plantillas se asumen riesgos menores o mayores. Lo básico es tener siempre dos por posición, luego jugadores que complementen", finalizó sobre la cuestión de la plantilla.