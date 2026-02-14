Carlos Corberán responde a Danjuma y habla de su lesión

El Valencia llega al Derbi frente al Levante UD en un momento crítico, que podría traducirse en caer a los puestos de descenso en caso de caer derrotado y que el Rayo Vallecano sume en su partido. La situación es límite y la figura de Carlos Corberán está más discutida que nunca por parte de la afición, aunque por el momento no dentro del club ni tampoco en la plantilla.

Así lo demostraro las palabras de Arnaut Danjuma en zona mixta tras la derrota frente al Real Madrid, en las que dejó claro que "el míster se está dejando la vida por el club. Tengo reuniones individuales con él y se ve que el deseo del míster es ayudar al Valencia y dejarlo donde merece. En lo personal, tengo mucha confianza en el míster".

Corberán agradece el apoyo a Danjuma

Carlos Corberán fue preguntado al respecto de estas declaraciones en la rueda de prensa previa al Derbi contra el Levante y puso en valor las palabras de su futbolista: "Las palabras de dentro son positivas y es de agradecer. Quiero pedirles lo máximo y damos lo que tenemos".

Además, reiteró que tiene fuerzas para darle la vuelta a la situación: "Nos preocupamos y ocupamos por lo mejor de este club. El que no duerme será por la pasión con la que vive su trabajo. Lo importante es que el jugador percibe que damos lo máximo porque le exigimos lo mismo".

Noticias relacionadas

Entrenamiento del Valencia CF / VCF

La lesión de Danjuma no es grave

Un Danjuma que no podrá estar presente en el Derbi por una pequeña lesión que sufrió en el psoas a lo largo de la semana. Corberán ha hablado del contratiempo y ha descartado que ni lo del neerlandés ni lo de Thierry, también descartado, sea grave: "Ni Thierry ni Danjuma están disponibles. Médicamente ninguno sufre lesión importante. Danjuma tiene un problema en el psoas así que la recomendación es que no compita pese a su esfuerzo. Lo de Thierry es preventivo. Hay un edema en la zona de la lesión. El partido se afronta al máximo con los que estén".