El derbi valenciano entre el Levante UD y el Valencia CF ya tiene árbitros
Miguel Ángel Ortiz Arias como árbitro principal sobre el césped, mientras que Pablo González estará al frente del VAR
El derbi entre Levante UD y Valencia CF ya conoce a los encargados de impartir justicia. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Miguel Ángel Ortiz Arias como árbitro principal sobre el césped, mientras que Pablo González estará al frente del VAR en un duelo que se prevé eléctrico y de máxima tensión en el Ciutat de València.
Al Valencia CF se le da especialmente bien Miguel Ángel Ortiz Arias. El colegiado madrileño ha dirigido al conjunto blanquinegro en 14 ocasiones, con un balance claramente favorable: siete victorias, cinco empates y solo dos derrotas. Unos números que reflejan que el equipo valencianista suele competir con solvencia bajo su arbitraje y que invitan al optimismo en la antesala de un partido de máxima exigencia como el derbi. El Levante, en cambio, tiene pocas experiencias con este colegiado: tres partidos, dos empates y una derrota.
También distinto balance con Pablo González Fuertes
Los precedentes del Valencia CF con Pablo González Fuertes también dejan datos interesantes. El colegiado ha coincidido con el conjunto blanquinegro en 16 encuentros oficiales, saldados con siete triunfos, un empate y cinco derrotas, un registro que, más allá de los altibajos, demuestra que el Valencia ha sabido sacar adelante un buen número de compromisos con él en el terreno de juego o bajo su supervisión. El Levante, por contra, ha recibido diez arbitrajes del asturiano con unos resultados un tanto peores: diez partidos con dos victorias, tres empates y hasta cinco derrotas.
