Horario y dónde ver el derbi Levante UD - Valencia CF de la Liga EA Sports: Canal de TV, hora...

El gran derbi valenciano entre Levante UD y Valencia CF ya tiene todos los datos confirmados para los aficionados del fútbol español y de LaLiga EA Sports 2025-2026. El enfrentamiento no es un derbi cualquiera: Levante y Valencia llegan en momentos delicados de la temporada, peleando por puntos que valen doble en la lucha por la permanencia en Primera División. El Levante busca salir de la zona baja de la clasificación y afianzarse en LaLiga, mientras que el Valencia intenta sumar para distanciarse de los puestos de descenso tras una racha muy negativa y con el club sumido en una profunda crisis. Además, el hecho de ser un derbi ciudadano dobla el 'dramatismo' del encuentro.

Horario: ¿a qué hora es el Levante UD - Valencia CF de LaLiga EA Sports?

El encuentro se disputará este domingo 15 de febrero de 2026 y el pitido inicial está programado para las 18:30 horas (hora peninsular española), jugándose con conocimiento de la mayoría de los resultados del resto de contrincantes por salvar la categoría.

¿En qué estadio se disputa?

El partido se juega en el Estadio Ciutat de València, feudo de Levante UD, situado en la ciudad de Valencia. Este estadio será el escenario de un duelo que, aunque tiene el sello local, tiene repercusión para toda la afición de ambos clubes.

Los jugadores del Levante en el penúltimo entrenamiento de cara al derbi ante el Valencia / LEVANTE UD

Televisión: ¿cómo ver en directo en TV el Levante UD - Valencia CF de LaLiga EA Sports?

En España, el duelo será emitido por televisión de pago a través de Movistar+ LaLiga (incluyendo canales en las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV) y otras señales oficiales de LaLiga, como LaLiga TV Bar.

Hugo Duro celebra el gol en el derbi de la primera vuelta / VCF Media

En este periódico, además, habrá un 'directo web' en el que se irá contando el minuto a minuto del partido con todo lo que suceda, las mejores ocasiones, los cambios, la polémica... Y un sinfín de cosas más para que no te pierdas un derbi clave por la permanencia.

Cuando acabe el partido, además, podrás leer la crónica y leer las declaraciones de los protagonistas de un encuentro que puede definir la temporada y del que seguro que se extraerán muchas conclusiones del devenir del curso.