Así va la lucha por la salvación: El Getafe de Bordalás añade dramatismo al derbi de València

La jornada del sábado ha llegado a su fin, dejando para este domingo y el lunes cinco partidos en los que el objetivo de la permanencia estará muy presente: Oviedo–Athletic, Rayo Vallecano–Atlético, Mallorca–Betis y Girona–Barcelona. Entre medias, a las 18:30 horas, se disputará el derbi del ‘Cap i Casal’ entre el Levante UD y el Valencia CF.

Antes y después de la cita de Orriols, los dos equipos estarán muy pendientes de unos resultados que pueden influir claramente en una apretada lucha por la salvación. Una pelea a la que el Getafe de José Bordalás ha añadido todavía más dramatismo con su sorprendente victoria en el Coliseum sobre el Villarreal CF de Marcelino.

Hace tres jornadas, el conjunto azulón de Bordalás tenía un punto menos que el Valencia. Mientras el equipo de Carlos Corberán perdió los seis puntos en juego ante el Betis (2-1) y el Real Madrid (0-2), los madrileños empataron con el Celta y vencieron al Alavés. Ahora son décimos con 29 puntos, seis más que los 23 de los blanquinegros, aunque con un partido más disputado.

Momento de no quedarse rezagados

La pelea por la permanencia en Primera está tomando impulso y ni Valencia ni Levante pueden dormirse. El ejemplo es que, pese a la reacción, los levantinistas siguen a cinco puntos del objetivo. ¿El motivo? Si hace semanas hasta doce equipos estaban comprimidos en pocos puntos, ahora la igualdad en LaLiga se mantiene, pero algunos ya han acelerado —siguiendo la estela de la Real Sociedad— y la distancia empieza a ampliarse. Quien se descuide puede pagarlo caro.

La Real, pese a la derrota en el Bernabéu (4-1), ha rentabilizado su excelente racha con Pellegrino Matarazzo y suma ya 31 puntos. El Athletic, tras su triunfo anterior frente al Levante, podría igualar a los donostiarras si vence este domingo en Oviedo (14:00 horas), algo por lo que los ‘granotes’ harán fuerza antes del derbi.

Entre los conjuntos vascos se han situado Osasuna y un renacido Getafe, con 30 y 29 puntos, respectivamente. Los navarros empataron en el campo del Elche, que empieza a mirar con preocupación la clasificación pese a su buena primera vuelta. Con un punto más, Sevilla y Alavés firmaron tablas en el Pizjuán en un partido de malas sensaciones: los locales por dejar escapar puntos en una tarde gris y los visitantes por no aprovechar la expulsión de Juanlu en la primera parte.

Un ojo en Butarque antes del derbi

Por debajo, aunque aún por delante de Valencia, Rayo y Levante, aparece el Mallorca, que recibe al peligroso Betis en Son Moix. (21:00) Para el Valencia, si compite en Orriols y se impone en el derbi, la jornada puede convertirse en una oportunidad para dar un golpe de efecto contra su crisis. Los tres puntos le permitirían escalar tres posiciones, siempre que Barcelona y Betis cumplan con el favoritismo en sus visitas a Girona y Palma.

Antes del choque en Orriols, los ojos del valencianismo se dirigirán a Butarque, donde Rayo Vallecano y Atlético se enfrentan (16:15 horas). Este partido se disputará en el estadio del Leganés debido al mal estado del césped de Vallecas. Sobre el papel, el Atlético de Simeone es el favorito, lo que juega a favor de los intereses del Valencia. Sin embargo, un empate o una victoria rayista podría enviar a los de Corberán al descenso antes de que ruede el balón en el derbi, ya que el equipo blanquinegro solo tiene un punto de margen sobre la zona roja. Cabe recordar que los tres equipos que ocupan actualmente puestos de descenso —Rayo, Levante y Oviedo— tienen un partido menos disputado.

En una Liga donde nadie frena, el derbi no solo es un orgullo de ciudad: puede ser una frontera entre respirar o caer al abismo.