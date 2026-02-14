PRIMERA FEDERACIÓN FUTFEM
Nuevo horario para el partido del Valencia CF en Albacete, suspendido por alerta meteorológica
Las autoridades de Albacete suspendieron el partido entre CD Alba FF y Valencia CF debido a la alerta por fuertes vientos. Finalmente, el duelo de la jornada 19 se jugará este mismo fin de semana
Debido a la alerta decretada en Albacete por las intensas rachas de viento que azotan la región, el partido programado para este fin de semana entre el CD Alba FF y el Valencia CF ha sido aplazado. La nueva fecha para la disputa de este encuentro, correspondiente a la jornada 19 de Primera Federación FutFem, será el domingo 15 de febrero a las 14:00 horas.
La decisión, tomada por las autoridades locales y en coordinación con la Federación, se ha adoptado por motivos de seguridad tanto para los jugadores como para los aficionados. El pronóstico del tiempo advierte de rachas de viento que podrían afectar la visibilidad y la seguridad durante el desarrollo del partido.
Los aficionados que ya habían adquirido entradas para el encuentro, a disputar en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, podrán utilizarlas para la nueva fecha. Se recomienda a los asistentes que se mantengan informados a través de los canales oficiales de sus clubes y de las autoridades locales para cualquier novedad adicional.
Actualmente, las del Antonio Puchades son terceras en la clasificación con 34 puntos y las del Andrés Iniesta son novenas, con 22 puntos, una diferencia que el Valencia CF Femenino quiere demostrar sobre el verde este domingo. En la primera vuelta, jornada 8, las de Mikel Crespo vencieron a las de Virginia García (2-0) con goles de Tere y Marcano.
