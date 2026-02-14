El Valencia CF apunta a Renzo Saravia como fichaje para el lateral derecho

El Valencia CF ha intensificado en los últimos días la búsqueda de un posible refuerzo para el lateral derecho. La situación en la tabla, unido a la irregularidad física de Thierry Rendall, han provocado que la lesión de Foulquier obligue a acudir al mercado. No hay margen de error y aunque la realidad es que el mercado de los libres no permite demasiadas alegrías, hay varios nombres que están sobre la mesa y en especial un jugador por encima del resto: Renzo Saravia. El argentino, nombre que ha adelantado Héctor Gómez en Tribuna Deportiva, se convierte en la opción número uno de una lista en la que aparecen otros nombres, pero que no convencen en estos momentos.

Perfil del lateral

Renzo Saravia (Villa de María del Río Seco, 16 de junio de 1993) es un lateral derecho argentino cuyo perfil de juego ha sido una mezcla de solidez defensiva y vocación por la proyección ofensiva, rasgos que le permitieron ganarse oportunidades tanto en el fútbol sudamericano como en la selección de Argentina, a la que acudió con cierta continuidad en 2019. Actualmente se encuentra sin club tras finalizar su contrato con Atlético Mineiro en Brasil.

De contextura física atlética y con un ritmo notable por la banda derecha, Saravia se caracteriza por su intensidad en el ida y vuelta: en su mejor versión, desborda con velocidad a sus rivales directos, aporta amplitud al ataque y busca participaciones profundas para conectar con extremos o mediocampistas interiores. Este perfil ofensivo, ya observado en sus etapas en Racing Club, le valió incluso el interés de clubes en ligas europeas hace varios años.

Eso sí, ese nivel está muy lejos en estos momentos y por eso mismo se encuentra sin equipo. Su recorrido no ha sido lineal. Si bien posee capacidades físicas para recuperar y sostener el ritmo de la banda durante los 90 minutos, su rendimiento defensivo ha suscitado críticas en distintos momentos de su carrera, especialmente cuando se enfrentó a oponentes de mayor nivel técnico o táctico. La necesidad de equilibrar mejor sus decisiones en fases de repliegue y posicionamiento, sumada a altibajos de forma, han marcado su trayectoria más allá de su participación ofensiva. A nivel internacional, Saravia fue convocado por la selección argentina, participando en la Copa América 2019, lo que reflejó su momento de mayor ascenso como lateral con proyección global.

Hoy, con 32 años y en busca de nuevo destino, el futbolista aparece como una opción sobre la mesa para el Valencia. Tanto es así que se convierte en la primera opción para el conjunto valencianista.

Situación de Foulquier y Thierry

El jugador Dimitri Foulquier fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda con éxito este jueves 12 de febrero en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF.

El problema no es solo la baja de Foulquier. El gran drama del Valencia en el lateral derecho es la acumulación de contratiempos físicos. Thierry Rendall, que partía como titular indiscutible en esa demarcación, tampoco está en plenitud. El portugués continúa con molestias y su presencia en el derbi ante el Levante es altamente improbable. De hecho puede perderlo durante más tiempo. La situación obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones de emergencia para un partido que siempre tiene una carga emocional especial.