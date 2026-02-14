En Directo
"El Valencia CF se va a dejar la vida por los tres puntos del derbi"
El técnico del Valencia comparece ante los medios antes de uno de los partidos más importantes de la temporada
Sigue en SUPER las declaraciones del técnico del Valencia antes del derbi en el Ciutat de València.
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán.
Lesionados
Ni Thierry ni Danjuma están disponibles. Médicamente ninguno sufre lesión importante. Danjuma tiene un problema en el psoas así que la recomendación es que no compita pese a su esfuerzo. Lo de Thierry es preventivo. Hay un edema en la zona de la lesión. El partido se afronta al máximo con los que estén.
Javi Guerra
Hay veces que salen a la luz comentarios que no coinciden con lo que pasa. Nunca pienso en cambiar una alineación que doy. Reflexiono y evalúo los rendimientos de mis jugadores. Nunca le he dicho a un jugador que juega y luego que no. Es una falta de respeto. Javi Guerra es importante para el club. Afronta jugar menos con mucha madurez y, sinceramente, está en línea de dar un rendimiento superior.
Levante UD
Siempre le he visto competir bien al Levante. Ahora compite diferente. Te va a exigir. Consiguieron contra el Elche su primera victoria como local y con Luís tiene unas señas claras: ordenado en defensa y con unos fundamentos ofensivos que le están haciendo competir. Sin embargo, lleva compitiendo todo el año. Superarlos será complicado.
Danjuma defiende a Corberán y dice que no duerme
Se la tienes que preguntar a los jugadores. Las palabras de dentro son positivas y es de agradecer. Quiero pedirles lo máximo y damos lo que tenemos. Nos preocupamos y ocupamos por lo mejor de este club. El que no duerme será por la pasión con la que vive su trabajo. Lo importante es que el jugador percibe que damos lo máximo porque le exigimos lo mismo.
Sin tiros a puertas ante el Real Madrid
El partido contra el Madrid tenemos ocasiones, pero son interceptadas o dan en el poste. El equipo defendió bien, aunque mucho. Tratamos materializar las ocasiones en gol, pero recuerdo un tiro de Rioja y otro de Danjuma que interceptan. No quiere decir que no se toque el área rival, sino que el rival lo ha evitado.
Jugadores disponibles de un año a otro
Para mí el mínimo son dos jugadores por posición y si hay versatilidad, mejor. Siempre hay dificultad en el fútbol. Por ejemplo nos pasó con el lateral derecho, donde perdemos jugadores a la vez. No son los del primer equipo, sino también el del filial. Para mí siempre hay que tener 22 y jugadores de filial que complementen para aprovecharlos en el primer equipo.
¿Perder sería un fracaso?
El equipo tiene la mentalidad y la ambición de ganar, se va a dejar la vida para conseguirlo.
Mercado en el lateral
La recuperación de Foulquier es de 4 meses, por lo que es una opción ir al mercado para incorporar un lateral derecho.
Jugadores con molestias que juegan
En cualquier caso sigo las recomendaciones médicas. Thierry nos dijeron que el tiempo máximo de juego era de 30 minutos y jugó 18. De cara a cualquier situación, los servicios médicos son los que certifican el alta competitiva. Son ellos los que me dicen si están para jugar.
- Juan Bernat ya tiene nuevo equipo
- El Valencia hace oficial el fichaje de Petar Blagoev
- El Valencia CF apunta a Renzo Saravia como fichaje para el lateral derecho
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF, más preocupado por el Camilo Cano que por Mestalla
- ¡Se suspenden todos los partidos del sábado en toda la Comunitat por la alerta de viento de la AEMET!
- Corberán, ante la oportunidad de tender la mano a la cantera
- ALARMA El Derbi entre Levante UD y Valencia CF, en vilo por la borrasca Oriana
- Cruyff ficha a un exjugador del Valencia CF para liderar su cantera