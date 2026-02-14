"El Valencia CF se va a dejar la vida por los tres puntos del derbi"

Danjuma defiende a Corberán y dice que no duerme

Se la tienes que preguntar a los jugadores. Las palabras de dentro son positivas y es de agradecer. Quiero pedirles lo máximo y damos lo que tenemos. Nos preocupamos y ocupamos por lo mejor de este club. El que no duerme será por la pasión con la que vive su trabajo. Lo importante es que el jugador percibe que damos lo máximo porque le exigimos lo mismo.