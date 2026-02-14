Negociación abierta con el lateral argentino Renzo Saravia

Este sábado, en las horas previas del derbi Levante - Valencia, el entrenador che, Carlos Corberán, ha confirmado que los blanquinegros se encuentran inmersos en la busca y captura de un lateral derecho que cubra el vacío que deja la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier. El principal nombre, en estos momentos, encima de la mesa es el de Renzo Saravia, argentino de 32 años que está sin equipo después de que expirarse en enero su vínculo con el Atlético Mineiro de Brasil.

Tal y como ha informado 'Tribuna Deportiva' y ha podido corroborar SUPER, el Valencia CF mantiene conversaciones abiertas con el futbolista y sus agentes con el objetivo de incorporarlo al plantel, una vez que cumpla el trámite de dar de baja a Foulquier. Los informes médicos tras la intervención del de Guadalupe determinan que la ausencia del ex del Getafe superará los cuatro meses, razón por la que no se espera ninguna complicación con este asunto en LaLiga.

Corberán quiere experiencia en el lateral

Por esta circunstancia, Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia, intenta adelantar el terreno con Saravia y solventar el problema que ha surgido en el sector derecho de la defensa. No obstante, la negociación no está avanzando con facilidad. El principal punto de fricción entre ambas partes está en la duración del contrato.

El lateral argentino pretende firmar un vínculo prolongado en el tiempo, que vaya más allá del 30 de junio y le garantice, al menos, poder jugar como valencianista en la campaña 2026/27. El club, mientras tanto, le ofrece un acuerdo de cuatro meses y medio, hasta final del actual curso. La idea es no comprometerse por más meses y trabajar en verano la mejora de una posición en la que también debe aclarar la situación de Thierry Rendall, que acaba contrato.

Horas clave, con Saravia meditando sobre lo ofertado

Desde una y otra parte las negociaciones se consideran abiertas, pese a las complicaciones. Saravia y su entorno meditan sobre la conveniencia de aprovechar la oportunidad que le brinda el Valencia y mostrarse con un buen rendimiento, por lo menos hasta junio, o esperarse al verano para negociar como agente libre un contrato de mayor extensión.

Las próximas horas serán clave para comprobar si ambas partes logran acercar posturas y desbloquear una negociación que, a día de hoy, sigue en el aire.