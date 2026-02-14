El Valencia CF prepara una defensa inédita para el derbi

El Valencia CF se mide al Levante UD en una situación dramática tanto a nivel de resultados como de sensaciones. Cuando las cosas vienen mal dadas, además, parece que el resto de cosas se alinean en tu contra y con las lesiones el conjunto de Mestalla tiene esta temporada una auténtica cruz. Tanto es así que en la jornada 24 a Carlos Corberán le va a tocar apostar por una defensa inédita para medirse al rival ciudadano.

Para empezar las lesiones de Dimitri Fouqluier, Thierry Rendall, Rubén Iranzo y Miguel Monferrer, los dos laterales del primer equipo y los dos del filial reducen mucho las posibilidades del entrenador, condicionado también las apuestas en el eje de la defensa, demarcación en la que tampoco se podrá contar con un José Copete que está sancionado por acumulación de tarjetas.

Unai Núñez de nuevo

En primer lugar, con casi total probabilidad será Unai Núñez que el que ocupe el flanco derecho de la defensa. El vasco ya juó aí frente al Real Madrid, estuvo cómodo y acumula mucha experiencia en la élite. Su perfil, eminentemente defensivo, eso sí, requerirá del perfil más 'largo' de un Luis Rioja que hará las veces de carrilero en muchas fases del partido, permitiendo esta fórmula también que José Luis Gayà gane altura en el sector izquierdo por la facilidad del dibujo para convertirse en una defensa de tres cuando sea necesario.

Unai Núñez tuvo un buen debut en lo personal. En la imagen, el momento en el que fue cambiado por Thierry / J. M. LÓPEZ

Con el vasco caído a banda se despejan las dudas en el centro de la defensa. César Tárrega jugará al lado de Eray Cömert y volverá al once después de cuatro partidos fuera de la titularidad. El valenciano, que fue uno de los mejores jugadores de la pasada temporada no está en su mejor momento y tiene en el derbi una oportunidad de oro para no solo reengancharse si no para volverse a erigir en el líder de la zaga, el papel con el que empezó la temporada.

Momento Tárrega

El valenciano fue renovado en verano después de su gigantesco paso al frente en unas circunstancias muy complicadas la temporada anterior, pero ni la mala dinámica del equipo, ni la venta de Cristhian Mosquera ni algunos percances físicos le han ayudado a mantener su nivel, quedando señalado por errores en algunos partidos. Después de este pequeño impasse de poco protagonismo, las lesiones le ponen frente a un momento decisivo tanto para el equipo como para él, que buscará ser uno de los referentes de la reacción.

Línea de cuatro inédita...

La línea formada por Gayà, Tárrega, Cömert y Unai, en todo caso, está completamente inédita esta temporada en el Valencia con hasta tres centrales diestros en la misma alineación mientras el Valencia CF ejecuta el fichaje de un lateral libre, algo que Corberán confirmó que el club está trabajando después de la operación de Foulquier.

... y forzada

Más allá de esta línea de cuatro, Corberán no tiene más opciones más allá de poner a Pepelu en el centro de la defensa o que haga debutar como lateral al pivote del juvenil Aaron Mayol, que está en al convocatoria como alternativa a ese rol, aunque parece poco probable que de entrada haga alguno de estos cambios. El joven futbolista subió a entrenar hace semanas y este periódico ya informó en su momento que era del agrado del técnico.

Opción Saravia en el mercado

Tal y como ha informado 'Tribuna Deportiva' y ha podido corroborar SUPER, el Valencia CF mantiene conversaciones abiertas con el futbolista y sus agentes con el objetivo de incorporarlo al plantel, una vez que cumpla el trámite de dar de baja a Foulquier. Los informes médicos tras la intervención del de Guadalupe determinan que la ausencia del ex del Getafe superará los cuatro meses, razón por la que no se espera ninguna complicación con este asunto en LaLiga.