El VCF Mestalla recibe al líder con la necesidad de ganarle

El Valencia CF Mestalla afronta este domingo uno de los retos más exigentes de la temporada en la Segunda Federación Grupo 3. El Antonio Puchades se engalanará para la visita de la UD Poblense, el equipo que domina la clasificación con autoridad tras varias jornadas al frente de la tabla.

Para el filial, este partido es mucho más que una cita liguera: representa una prueba de carácter y de madurez competitiva en la que convencer de que puede competir de tú a tú con los equipos de la parte alta. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo ha mostrado mejoras en su juego en los últimos meses y ha tenido fases en las que ha sido competitivo incluso cuando las estadísticas no han acompañado, alternando momentos de solidez con dudas por resolver, aunque con una progresión paulatina después de arrancar la temporada con resultados nefastos, lo que le está obligando a sumar a un ritmo más alto que a sus rivales por la permanencia.

El Puchades se presenta como una de las claves para meterse de lleno en la pelea: el filial no conoce la derrota en su estadio desde hace varias jornadas y buscará convertir su terreno de juego en un verdadero bastión ante un rival que aspira a seguir ampliando su ventaja en la clasificación.

Un rival en lo más alto

La UD Poblense llega a Valencia como líder destacado del grupo, habiendo demostrado solidez en defensa y regularidad a lo largo de la temporada, solo superado en pocos encuentros fuera de casa. En el enfrentamiento de la primera vuelta, disputado en Sa Pobla, el Poblense se impuso por la mínima en un duelo en el que supo aprovechar su única oportunidad clara para desequilibrar el marcador.

La urgencia de puntos y sensaciones

Con la doble misión de sumar puntos y reencontrarse con su mejor versión, el Mestalla saldrá al campo con la idea de imponer su identidad por encima de la entidad del rival, queriendo demostrar que es un equipo con posibilidades de hacer una gran segunda vuelta. La afición será un factor más para que los más jóvenes del club intenten dar la sorpresa ante una UD Poblense que ha crecido en todas las parcelas del juego.

Monferrer pugna el balón con un rival del Real Madrid en las 'semis' de la Copa de Campeones / INSTAGRAM: miguelmnf_

Bajas importantes

El Mestalla no podrá contar con jugadores importantes como Rubo Iranzo y Miguel Monferrer por lesión, por lo que Pedro Gomes podría debutar como lateral diestro. Tampoco estarán por lesión Alejandro Panach, Jaume Durà y Leslie Okay, obligando a Angulo a buscar soluciones especialmente en defensa, ya que la convocatoria de Joel Fontanet con el primer equipo lo complica todavía más. Vicent Abril y David Otorbi también estarán a las órdenes de Carlos Corberán.