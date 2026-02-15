Carlos Corberán y Tarrega piden perdón

El tramo final del derbi entre el Levante UD y el Valencia CF estuvo marcado por la polémica después de que Eray Cömert saliera con una camiseta a modo de bandera y varios empleados del conjunto granota se lanzasen a quitársela, entendiendo los gestos del suizo como una provocación.

Desde el conjunto de Mestalla, en todo caso, se pidió perdón por las imagen mostrada en este sentido. Carlos Corberán lo señaló en sala de prensa: "Pedir disculpas en nombre del Valencia porque hay mucha tensión. Respetamos muchísimo al Levante y desde el VCF no nos gusta que se pueda percibir una falta de respeto" decía el preparador de Cheste después de un partido cargado de momentos tensos por todo lo que había en juego y la rivalidad.

César Tárrega fue en el mismo sentido

César Tárrega fue en la misma línea a pie de campo: "Estoy de acuerdo con Manu (el lateral del Levante había dicho que se puede celebrar pero con cierto respeto). Vamos a celebrarlo con nuestra afición, hay que tener respeto al rival, al final es su campo, tocaba celebrar pero de manera no tan efusiva. Se puede celebrar más protegidos, respetando siempre al rival y sabiendo también en la situación en la que están. Pido disculpas desde aquí al Levante y a la afición por si se han sentido ofendidos y desearles suerte para lo que queda", señaló el defensor valenciano.

Las palabras de Luis Castro

Luis Castro fue preguntado por estos hechos, pero no se extendió demasiado: "Hay que saber ganar y perder. Los que no saben hacerlo no dan nada al fútbol", expuso.