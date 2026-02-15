CRÓNICA | Primera derrota del Valencia CF en 2026

El Valencia CF Femenino se vio sorprendido por un CD Alba Funda que supo aprovechar sus ocasiones cuando mejor estaban las de Mikel Crespo. Celia Gómez marcó en el minuto 12 y 58; Marcano había empatado en el minuto 40. Esta es la primera derrota de las blanquinegras en este 2026; hasta el partido de hoy habían sumado 13 de 15 puntos en liza.

Desde el pitido inicial, el Valencia CF Femenino metía al CD Alba Funda prácticamente en el área grande local. Las de Mikel Crespo estaban siendo muy protagonistas con y sin balón, transcurridos ya 10 minutos de encuentro.

Sin embargo, eran las de Virginia García quienes conseguían adelantarse con gol de Celia Gómez en el minuto 12; y dos minutos después casi lograba el 2-0 Ortega. Precisamente, la delantera madrileña estaba poniendo en bastantes apuros a la zaga blanquinegra, hoy con la Senyera.

Las albaceteñas cogían confianza y las valencianas perdían algo de claridad en sus acciones ofensivas y defensivas.

Las del Puchades necesitaban resarcirse con prontitud porque las de la CD Andrés Iniesta estaban haciéndose fuertes. De hecho, en el minuto 34, Lara Sierra y de nuevo Ortega a punto estaban de marcar el segundo para las suyas.

Pero cuando mejor estaban las locales, Marcano ponía el 1-1 en el electrónico en el minuto 40. Cabalgada por la derecha y chut bombeado desde el vértice del área grande para superar a Adri. La primera mitad finalizaba con reparto de puntos.

La segunda parte

La segunda parte comenzaba con un disparo de Mascarell que casi se cantaba como gol entre las filas valencianistas. Lo mismo sucedía en el minuto 50 tras un zurdazo de Rebecca E., que se topaba con un muy buen despeje de Adri.

El Valencia CF Femenino había salido enchufado, pero al igual que en la primera mitad, Celia Gómez conseguía el 2-1; el centro desde la diestra, de Ortega. Minuto 58.

Las de Mikel Crespo debían encontrar las grietas en el entramado de las de Virginia García, quienes lo estaban poniendo muy difícil en defensa sin dejar de ser peligrosas en ataque.

Iban a intentar hasta el final las blanquinegras mover con rapidez el balón, en corto y en largo, para sorprender y hacer daño a las de la CD Andrés Iniesta, aunque los esfuerzos de las del Puchades no iban a encontrar la recompensa del 2-2 y los tres puntos se quedaban en Albacete.

FICHA TÉCNICA

2 – CD Alba Funda: Adri, San Nicolás, Lucía, Fariña, Vicky, Leire Peña, Dana, Lara Sierra, Mireya (Irene, min.88), Celia Gómez (M. Durán, min.78), Ortega (Martín, min.78).

1 – Valencia CF Femenino: Marina, Tamarit, Lena Pérez, Celia, Esther, Mbadi C. (Monente, min.67), Yasmin (c) (Nazareth, min.75), Rebecca E., Tere (Noa, min.83), Mascarell (Soler, min.67), Marcano (Ferrato, min.75).

Goles: 1-0, Celia Gómez (min.12); 1-1, Marcano (min.40); 2-1, Celia Gómez (min.58).

Árbitras: principal, Patricia Luna; asistente 1, Aina Aguiló; asistente 2, María Helena Hidalgo. Tarjeta amarilla para Marcano (min.38), Vicky (min.61) y Tere (min.80).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 19 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.