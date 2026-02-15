CRÓNICA | El Valencia CF Mestalla deja escapar una renta de dos goles

El VCF Mestalla empató a dos ante la UD Poblense en el Antonio Puchades bajo un intenso viento (2-2). El filial se adelantó en los primeros minutos con goles de Mario Domínguez y Rodrigo Gamón y dispuso de múltiples ocasiones en la segunda parte para haber cerrado un partido que acabó empatando el equipo balear.

El encuentro enfrentaba a un Mestalla que llegaba en buena dinámica como local con cinco victorias y un empate en los últimos seis partidos en el Antonio Puchades, ante una UD Poblense que llegaba como líder sólido del Grupo III.

Inicio eléctrico

El inicio ha sido trepidante con un filial que presentaba muchos cambios en el once y que se adelantó en su primera llegada en una gran combinación en la que Marc Jurado habilitó a Mario Domínguez para que este, con habilidad, batiera a Sabater con un tiro cruzado.

El gol estimuló a los de Angulo, que buscaron el segundo y lo encontraron a los pocos minutos. Vino en un córner, que llegó tras un lanzamiento al larguero de Víctor JR, y a la salida del saque de esquina, el propio Víctor JR recogió un balón en el área, sorteó a su par y centró al segundo palo, donde entró Rodrigo Gamón para marcar a puerta vacía.

Obligado por el marcador, el Poblense trató de dar un paso adelante ante el Mestalla, más cómodo en el terreno de juego y que dispuso de alguna buena acción a la contra para ampliar ventaja con un lanzamiento de Guilabert que salió ajustado por encima del larguero.

El partido se ajustó en los minutos finales de la primera mitad con el gol de la UD Poblense en una acción en que Prohens aprovechó un balón al palo para recortar distancias a puerta vacía.

La segunda mitad

El inicio de la segunda parte volvió a ser eléctrico, pero esta vez sin goles para un filial que tuvo el tercero en una buena combinación en la que primero Mario Domínguez y luego Víctor JR lanzaron en posición franca, pero sus disparos los rechazó Sabater y la defensa del equipo balear.

También la UD Poblense dispuso de una doble oportunidad en la que sus disparos se encontraron repetidamente con las buenas intervenciones de Raúl Jiménez.

El partido entró en una fase más alocada en que el Mestalla tuvo nuevamente el tercero en un cambio de orientación de Mario Domínguez para Víctor JR, que controló, condujo y fue perfilándose para finalmente ceder el balón a Javi Navarro, que desde la frontal lanzó colocado a la base del poste, pero Sabater realizó una gran intervención enviando el balón con la punta de los dedos.

El filial buscaba el tercero y en cada contra generaba peligro con la presencia constante de Mario Domínguez y la velocidad de Marc Jurado, Víctor JR y Mario Guilabert, apoyados también por Benama y Javi Navarro.

Cambio táctico y final emocionante

Angulo buscó mantener la consistencia del equipo con la entrada de Lucas Núñez y Marcos Navarro en un tramo final de partido en que la UD Poblense buscaba el empate y dispuso de un peligroso remate de cabeza que nuevamente despejó a córner Raúl Jiménez en otra buena intervención del guardameta alicantino, que minutos después no pudo hacer nada ante un gran remate de cabeza esta vez de Peñafort, que puso las tablas en el marcador.

Quiso reaccionar el conjunto blanquinegro, que dispuso de un centro chut de Marc Jurado que acabó sacando Sabater con quien se encontró también cerca del 90 en una falta botada por Lucas Núñez, y tuvo la suya también la UD Poblense en un nuevo remate de cabeza que sacó Raúl Jiménez con una espectacular intervención.

Ya en el descuento, la tuvo de nuevo el Mestalla en una nueva gran acción que finalizó con un doble remate de Dominykas Taucas y de Aimar Blázquez —los dos habían entrado en los minutos finales— que en los dos casos se encontraron de nuevo con Sabater.

FICHA TÉCNICA

VCF Mestalla: Raúl Jimenez, Rodri Gamón, Wanjala, Prevedini, Rubi (Domi min 82’) , Javi Navarro, Benama (Lucas Nuñez min 67’) , Marc Jurado, Guilabert (Marcos Navarro min 67’), Víctor JR, Mario D (Aimar min 82’).

UD Poblense: V. Sabater, Onofre (J. Salvá min 88’) , Marc Garcia, J. Payeras, Martí Payeras, M. Soler (I. Montiel min 65’), Aitor Pons (Marco min 72’), Gori (Alberto Fernández min 72’), Xesc Fullana, Toni Penyafort, Joan Prohens (Ivan Ayllón min 88’).

Goles: Mario Domínguez min 2 (1-0), Rodri Gamón min 6 (2-0), Joan Prohens min 37 (2-1), Toni Penyafort min 73 (2-2).

Árbitro: El colegiado Manrique Tomás, amonestó a Prevedini, Domynicas Taucas del VCF Mestalla y a Obi, M. Soler, Joan Prohens, Montiel (expulsado doble amarilla) del Poblense.