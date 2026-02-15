Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Corberán analiza el Derbi del Ciutat

El técnico valencianista habla tras el partido de los suyos ante el Levante UD

Corberán, gritando desde la banda

Corberán, gritando desde la banda / LaLiga

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El técnico valencianista habla tras el partido de los suyos ante el Levante UD. El Valencia CF se impuso en el Ciutat gracias a los goles de Ramazani y Sadiq pasada la hora de encuentro. El juego gris de la primera parte y la polémica final, algunos de los temas a tratar con Corberán.

Directo | Corberán analiza el Derbi del Ciutat

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents