En Directo
Directo | Corberán analiza el Derbi del Ciutat
El técnico valencianista habla tras el partido de los suyos ante el Levante UD
El técnico valencianista habla tras el partido de los suyos ante el Levante UD. El Valencia CF se impuso en el Ciutat gracias a los goles de Ramazani y Sadiq pasada la hora de encuentro. El juego gris de la primera parte y la polémica final, algunos de los temas a tratar con Corberán.
Partido a vida o muerte tras ganar el Rayo. ¿Necesitaba usted esta victoria?
La necesitaba el VCF. Lo importante para mí no es Corberán, es el Valencia CF. El año pasado era maratón de resilencia y ahora hay que luchar cada partido y aunque el equipo no ha tenido buenos partidos últimamente está creciendo. La mentalidad y compromiso del equipo es el correcto
Sobreexcitación
La rivalidad está clara y es la que es, pero entiendo la rivalidad desde el máximo respeto. Es bonito jugar estos partidos. Venimos de perder tres partidos, uno copero y dos ligueros. Teníamos ese sentimiento de volver a la victoria. La carga emocional es muy alta. En la segunda parte el equipo ha ido mejor y aumentando nuestras opciones
Partidos para cambiar temporadas
El partido ha competido desde el principio con determinación. El partido era especial y queríamos mostrar eso y dar una alegría a la afición
