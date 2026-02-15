Directo | Corberán analiza el Derbi del Ciutat

Partido a vida o muerte tras ganar el Rayo. ¿Necesitaba usted esta victoria?

La necesitaba el VCF. Lo importante para mí no es Corberán, es el Valencia CF. El año pasado era maratón de resilencia y ahora hay que luchar cada partido y aunque el equipo no ha tenido buenos partidos últimamente está creciendo. La mentalidad y compromiso del equipo es el correcto