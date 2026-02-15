Las lesiones se ceban con el Valencia: Diego López KO para el derbi
El asturiano se lesionó en el entrenamiento y no forma parte de la convocatoria
Las desgracias se ceban con el Valencia en forma de lesión. Según ha podido saber SUPER, Diego López es baja de última hora para el derbi de este domingo contra el Levante UD en el Ciutat. El asturiano sufrió una lesión en el última entrenamiento del sábado en la ciudad deportiva de Paterna y se ha caído de la lista de convocados.
La baja de Diego López se une a la larga lista de bajas que sufre Carlos Corberán para el derbi. Además de la ausencia por sanción de Copete, el técnico no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Rendall, Dimitri Foulquier, Arnaut Danjuma, así como el canterano Rubo Iranzo y el ya sin ficha federativa Mouctar Diakhaby.
Problemas para Corberán
La baja de Diego López, unida a la Danjuma, es un contratiempo muy importante para el cuerpo técnico porque significa perder en bloque los dos efectivos del extremo izquierdo. Lo mismo pasa con el lateral derecho. Corberán no podrá contar con los tres jugadores específicos para el carril del dos: Thierry, Foulquier y Rubo. Unai Núñez es la solución que ha trabajado el técnico durante la semana en Paterna.
