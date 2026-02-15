Levante vs. Valencia: ¡Sálvese quien pueda!

La decadencia en el Valencia CF de Peter Lim ha cambiado también la dimensión del derbi de la ciudad. Por primera vez, los dos clubes capitalinos se presentan en el cara a cara de la segunda vuelta con riesgo real de descenso. A falta de 15 jornadas, el Levante UD es decimonoveno, en descenso, a cinco puntos de una salvación que marca a duras penas su vecino valencianista. Hasta el punto de que si, dos horas antes, el Rayo Vallecano puntuara en el exilio de Butarque frente al Atlético de Madrid, los dos equipos de València comenzarán el derbi en la zona roja.

El derbi de este domingo es el más dramático de la historia. Cuando en 2022 el conjunto 'granota' descendió a Segunda división, el hundimiento blanquinegro no se había adentrado en una fase en la que los de Mestalla se han empequeñecido aún más luchando por la salvación en tres de las últimas cuatro temporadas. Carlos Corberán, autor principal de la permanencia en 2025, ha pasado a ser el blanco de las críticas, en especial, tras una semana en la que, a la decepcionante eliminación de Copa a manos de un frágil Athletic Club, se sumaron dos derrotas frente al Betis y el Real Madrid.

Diferencias entre resultados y sensaciones

La diferencia entre ambos en la clasificación es de dos posiciones y cinco puntos. Las sensaciones, en cambio, son mejores en el ambiente de Orriols. Mientras una parte cada vez más amplia de valencianistas reclama la destitución de Corberán, el levantinismo ha recobrado el ánimo con la reacción vivida con la llegada al banquillo de Luís Castro. A las órdenes del portugués, el Levante se ha mostrado más ordenado en su propia área y, en la del rival, más certero. La serie desde el estreno de Castro con un triunfo contundente en el Pizjuán es de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Ocho puntos de 18 posibles después de medirse a Sevilla (0-3), Real Madrid (2-0) y Athletic (4-2), a domicilio; y a Espanyol (1-1) Elche (3-2) y Atlético (0-0), en el Ciutat.

Orriols, a punto del lleno

En Orriols, el Levante se ha hecho fuerte y quiere hacerse todavía más con su nuevo entrenador. Los levantinistas no están dispuestos a dejar solos a sus jugadores y, por ello, este domingo se espera que el estadio 'granota', con un aforo de 24 500 espectadores, roce el lleno y supere la mejor entrada del curso. El equipo azulgrana entrará al césped sobreexcitado, consciente de que el derbi es una final con mayúsculas, una oportunidad que no debería dejar escapar antes de tener que enfrentarse a continuación al Villarreal y al Barcelona. Pese a la reacción, los de 'granotes' apenas han podido recortar distancias en una lucha encarnizada por la salvación en la élite en la que hay un sinfín de contendientes.

Para el Valencia, mientras tanto, el partido no es menos importante. Es toda una prueba de fuego a su capacidad para competir lejos de Mestalla, donde tan solo ha sumado seis puntos en lo que va de Liga, y al carácter de los futbolistas para levantarse de una caída que lo ha llevado al límite. No solo a su entrenador. El equipo -el prestigio y trayectoria de los jugadores- se encuentra en entredicho después de una temporada en la que, mayoritariamente, crítica y entorno coincidían en aseverar que la plantilla mejoraba en líneas generales la del pasado curso. Además, como le sucede a su rival en el 'Cap i Casal', la próxima cita será contra el Submarino de Marcelino, con la dificultad añadida de La Cerámica como escenario.

Bajas en ambos bandos

Con la mirada sobre el terreno de juego, el Levante tiene que recomponerse con las bajas de los sancionados Toljan y Matturro, este último expulsado injustamente la pasada jornada en San Mamés en una acción que decantó la balanza en favor del Athletic desde bien temprano. Además, Castro tampoco podrá disponer de los lesionados Ugo Raghouber, con fatiga muscular, ni con Brugué, que se recupera de una operación de rodilla. Bajo este panorama, el técnico luso contaría con el canterano Nacho Pérez en el lateral derecho, mientras que Matías Moreno regresaría al once en el eje de la zaga junto a Dela. En la media, se está a la espera de que Arriaga esté restablecido de la conmoción por la que se retiró en Bilbao. Y, en ataque, jugarán los habituales y peligrosos Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.

A diferencia de lo visto en el Levante, el agujero en el lateral derecho del Valencia no pasa por la cantera. Mientas se busca jugador sin equipo en el mercado de futbolistas libres, todo apunta a que el 'parche' inmediato esta tarde será el central diestro Unai Núñez. La otra alternativa consiste en mantener la opción como carrilero de Luis Rioja y alinear a los tres centrales disponibles. Los demás causarán baja: Mouctar Diakhaby, lesionado hasta final de temporada, y José Copete, sancionado por acumulación de cartulinas amarillas. A la lista de ausentes se suman, por prescripción médica Thierry Rendall y Arnaut Danjuma, así como Dimitri Foulquier, operado de la rodilla y también KO hasta el próximo curso, y el portero Julen Agirrezabala, que sigue lesionado.

Hugo Duro, eufórico en Mestalla tras el 1-0 entre Valencia y Levante en la jornada 13 / LaLiga

Levante y Valencia protagonizarán desde las seis y media de la tarde el derbi de las urgencias. La proximidad en la clasificación enciende el choque en un estadio donde a los blanquinegros les espera una tarde hostil, hora y media en la que deberán competir entre una, más que previsible, tormenta de silbidos alimentada por el regreso de Pepelu al que fue su hogar y la presencia de Hugo Duro, a quien Orriols le espera después de las celebraciones en la ida, que acabaron en tangana, concluido un duelo que el madrileño decantó con una chilena de época.

Ficha técnica:

Levante UD: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Matías, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Arriaga o Vencedor, Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.

Valencia CF: Dimitrievski; Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Pepelu, Ugrinic, Luis Rioja, Diego López; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño). VAR: Pablo González.

Estadio: Ciutat de València

Hora: 18:30 horas