Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el derbi contra el Levante UD

El Valencia CF se llevó el derbi en Orriols con una segunda parte mucho mejor que la primera. Esta vez los cambios de Carlos Corberán sí mejoraron mucho al equipo, que dio un paso al frente especialmente por el impacto de Umar Sadiq y el refresco en la medular.

Stole Dimitrievski (6): Salvó un remate a bocajarro al cuarto de hora de partido para salvar al equipo de encajar el primer gol. No le exigieron muchísimo más.

Unai Núñez (6): Nuevamente estuvo correcto en una posición que no es la suya. Tácticamente ordenado y agresivo en sus acciones. Se metía como tercer central en salida de pelota.

César Tárrega (6): Volvió a la titularidad después de cuatro partidos y estuvo a buen nivel. El central valenciano estuvo serio y quiere seguir creciendo para recuperar su versión de la pasada temporada.

Eray Cömert (6): Confirmó que se ha subido al tren del equipo y como jugador importante. Le tocó actuar en el perfil zurdo, estuvo bien colocado y en distintas ocasiones sacó a relucir el desplazamiento en largo, posiblemente su mejor cualidad. Se marchó coejando.

José Luis Gayà (6): Tuvo una pérdida muy delicada en el 10’ que casi le cuesta un sobresalto al equipo. El capitán se repuso y mostró una versión más aguerrida en defensa que profunda en ataque.

Pepelu (5): Volvía al Ciutat y fue pitado en cada jugada. Partido muy discreto del valenciano, que fue incapaz de darle dirección al juego del equipo. Lento para orientarse y darle fluidez a la circulación

Filip Ugrinic (5): La tarjeta amarilla le condicionó y aunque trató de ser algo más dinámico que su compañero en la medular, tampoco gozó de su mejor actuación.

Luis Rioja (7): No tuvo un partido sencillo por el hecho de jugar en el mismo costado que Unai, central convertido a lateral y que rara vez le podía ofrecer ayuda para generar superioridad en banda. Trabajó bien su lado como carrilero y trató de darle altura al equipo. Encontró premio dando la asistencia a Ramazani, meritoria actuación.

Largie Ramazani (7): Primera vez que Corberán le dio la oportunidad en el once titular y aunque le costó entrar en juego, con el carrusel de cambios y la entrada de Guerra y Sadiq ganó influencia. Marcó un auténtico golazo por la escuadra tras controlar en la frontal.

Lucas Beltrán (6): El argentino no estuvo fino, pero nuevamente lo intentó más que nadie. Siempre ofreciendo una línea de pase, yendo al duelo... Aunque le faltó precisión en los metros finales.

Hugo Duro (5): Suyo fue el primer remate del equipo, un cabezazo que se marchó fuera. Y acto seguido fue cambiado. Lejos de su mejor nivel.

Javi Guerra (6): Tuvo impacto directo en el partido. En el gol de Ramazani salió airoso de un control orientado y montó la transición ofensiva.

Umar Sadiq (8): Participó de forma activa en el gol con un gran desmarque y un taconazo que ‘aclaró’ la jugada. Luego marcó la sentencia con una acción brutal cuerpeando con el defensa. Se quitó de encima a Matías y batió a Ryan con un gran disparo. Fue la revolución.

Umar Sadiq besa el césped después del gol / Eduardo Ripoll

Guido Rodríguez (7): Su entrada le dio más orden al equipo en la parcela ancha. Buen impacto de un jugador que irá creciendo en influencia dentro de los planes del entrenador.

Jesús Vázquez (-): Sin tiempo.

Baptiste Santamaria (-): Sin tiempo.