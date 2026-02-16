César Tárrega da el primer paso hacia recuperar su mejor versión

No está siendo una temporada fácil para César Tárrega. El central valenciano, que venía de ser uno de los mejores jugadores del Valencia CF de la pasada temporada, no ha podido mantener ese gran nivel en la primera vuelta. La venta de su compañero de baile, Cristhian Mosquera, y el hecho de que el conjunto valencianista haya vuelto a poner el listón del curso en la permanencia tampoco le han ayudado. Tampoco el hecho de haber tenido problemas físicos.

En las últimas jornadas, fruto de su lesión y del paso adelante de Eray Cömert, el defensor valencianista había perdido su puesto en el once. Las bajas para el derbi, no obstante, le devolvieron a la titularidad el pasado domingo, dándole una buena oportunidad para empezar a cambiar su situación.

Buen partido

Tárrega cuajó un gran partido contra el Levante UD en sintonía con toda la línea defensiva. Muy atento en todas las jugadas, bien posicionado en el campo y reduciendo a cero el peligro granota, el canterano valencianista reivindicó su papel en el equipo y dio el primer paso en su propósito por volver a su mejor versión, la que le hizo un pilar fundamental en el equipo, renovando como uno de los capitanes y convirtiéndole en un hombre fuerte en el vestuario-

Después del encuentro, Corberán elogió su partido precisamente cuando fue preguntado por sus compañeros en la defensa: "Los tres centrales que hemos jugado con línea de 4, han hecho un partido muy serio, muy metidos porque somos conscientes de la capacidad de transición del equipo rival y también conscientes de la capacidad que tienen en la última línea para manejar el partido. A los tres los he visto muy bien", señaló.

Peso pesado

El peso de César en el equipo está fuera de toda duda. De hecho fue el elegido para hablar después de un partido tan importante y para dar la cara por el club después de la polémica por la celebración de Cömert, pidiendo disculpas por las formas y con un discurso muy maduro. También reivindicó a sus compañeros y destacó la importancia de competir el partido contra el Villarreal CF.