Corberán bate un récord en la historia de los Derbis

Carlos Corberán consiguió el domingo en el Ciutat lo que no habia logrado ningún entrenador en la historia del Valencia CF. El técnico ha ganado los dos derbis de Liga al Levante UD en la misma temporada. El de Cheste tumbó al conjunto granota, entonces dirigido por Julián Calero, en Mestalla (0-1) gracias al gol de chilena de Hugo Duro y ayer volvió a hacer lo mismo contra el Levante de Luís Castro en el Ciutat (0-2) esta vez con tantos de Largie Ramazani y Umar Sadiq, Ambos encuentros además con portería a cero. Ningún otro entrenador en la historia centenaria del club lo había conseguido antes.

Así es el fútbol. Corberán, en su momento más crítico desde su llegada al banquillo, se ha convertido en el primer entrenador del Valencia CF que gana los dos derbis ligueros en las 17 temporadas en las que los dos clubes de la ciudad han compartido categoría en Primera División. El equipo blanquinegro no había pasado de la victoria y el empate durante sus más de cien años de historia. Como por ejemplo en la última campaña juntos en LaLiga 21/22: triunfo 3-4 en el Ciutat con goles de Carlos Soler y Gonçalo Guedes y empate 1-1 en Mestalla con tanto de Hugo Duro.

El Levante, por su parte, nunca ha conseguido ganar los dos derbis al Valencia en la misma temporada. Lo más cerca que estuvo fue en la campaña 12/13 con un triunfo en el Ciutat (1-0) con tanto de Martins y un empate en Mestalla (2-2) con tantos de Iborra y Barkero.

Estas son las 17 temporadas de derbis en primera:

Temp. 1963/1964: Valencia-Levante 5-3

Temp. 1963/1964: Levante-Valencia 1-0

Temp. 1964/1965: Valencia-Levante 2-0

Temp. 1964/1965: Levante-Valencia 2-1

Temp. 2004/2005: Valencia-Levante 2-1

Temp. 2004/2005: Levante-Valencia 0-0

Temp. 2006/2007: Valencia-Levante 3-0

Temp. 2006/2007: Levante-Valencia 4-2

Temp. 2007/2008: Valencia-Levante 0-0

Temp. 2007/2008: Levante-Valencia 1-5

Temp. 2010/2011: Levante-Valencia 0-1

Temp. 2010/2011: Valencia-Levante 0-0

Temp. 2011/2012: Levante-Valencia 0-2

Temp. 2011/2012: Valencia-Levante 1-1

Temp. 2012/2013: Levante-Valencia 1-0

Temp. 2012/2013: Valencia-Levante 2-2

Temp. 2013/2014: Valencia-Levante 2-0

Temp. 2013/2014: Levante-Valencia 2-0

Temp. 2014/2015: Levante-Valencia 2-1

Temp. 2014/2015: Valencia-Levante 3-0

Temp. 2015/2016: Valencia-Levante 3-0

Temp. 2015/2016: Levante -Valencia 1-0

Temp. 2017/2018: Levante-Valencia 1-1

Temp. 2017/2018: Valencia-Levante 3-1

Temp. 2018/2019: Levante-Valencia 2-2

Temp. 2018/2019: Valencia-Levante 3-1

Temp. 2019/2020: Levante-Valencia 2-4

Temp. 2019/2020: Valencia-Levante 1-1

Temp. 2020/2021: Valencia-Levante 4-2

Temp. 2020/2021: Levante-Valencia 1-0

Temp. 2021/2022: Levante-Valencia 3-4

Temp. 2021/2022: Valencia-Levante 1-1

Temp. 2025/2026: Valencia-Levante 1-0

Temp. 2025/2026: Levante-Valencia 0-2

Balance total:

🔢 Total de partidos: 34

⚽ Victorias del Valencia: 17

🤝 Empates: 11

⚽ Victorias del Levante: 6

📊 Goles en estos 34 derbis:

• Valencia CF: 59 goles

• Levante UD: 31 goles

📈 Promedio de goles por partido: alrededor de 2,65 goles por encuentro entre ambos equipos.

👉 En general el Valencia ha dominado históricamente los enfrentamientos directos en liga, tanto en resultados como en diferencia de goles, aunque el Levante también ha tenido momentos destacados y victorias memorables, especialmente en el Estadio Ciutat de València.

Corberán, satisfecho

Corberán no ocultó su satisfacción por la triunfo en el Derbi. Preguntado por si el 0-2 del Ciutat, puede ser el punto de inflexión, el entrenador dijo: “Me es muy difícil hablar del futuro. Es muy fácil hacerlo, pero poco realista. Era importante que el equipo compitiera como lo ha hecho desde el principio con la determinación con la que han afrontado el partido. Era importante el resultado y transmitir a la gente que sentíamos que el encuentro era importante y especial. Es lo que queríamos: mostrar eso porque ese sentimiento que tenemos y hemos podido darle una alegría a la afición porque era lo importante”.