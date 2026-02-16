Corberán da dos días libres a la plantilla tras ganar el Derbi

El Valencia CF sumó tres puntos importantes en el Ciutat de València tras imponerse en el Derbi ante el Levante UD. Los de Corberán salen de los puestos de descenso con goles de Ramazani y Umar Sadiq. Una victoria que tiene premio para la plantilla valencianista, que tendrá dos días libres para recargar pilas antes de empezar a preparar su próximo partido ante el Villarreal.

El conjunto blanquinegro rompe su racha de tres derrotas consecutivas, sale de los puestos de descenso a segunda división y refuerza la cuestionada figura de su entrenador, que cambió el partido desde el banquillo. Todo esto permite al técnico dar unas pequeñas 'vacaciones' a su plantilla después de un inicio de año con un calendario más cargado de partidos por los compromisos de Copa del Rey. Además, el respiro que dan estos tres puntos en la clasificación permiten afrontar los próximos encuentro de otra forma, aunque sin perder de vista la tabla clasificatoria porque todo está muy igualado y volver a meterse en una dinámica negativa puede llevarte rápidamente a los puestos de peligro, el corte lo marca el Mallorca con dos puntos menos que el Valencia.

Tras el Derbi de la ciudad de València, el equipo preparará a partir del miércoles, cuando regrese al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, el Derbi autonómico ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica. Un encuentro que se disputará el domingo 22 de enero a las 21:00 horas. Un nuevo partido fuera de casa antes de afrontar dos encuentros en Mestalla, ante Osasuna y Deportivo Alavés, empatado ahora mismo a puntos, con la llegada del mes de marzo, aunque después el calendario vuelve a deparar dos partidos consecutivos como visitante ante Oviedo y Sevilla antes del parón de la competición el último fin de semana de marzo con motivos de los compromisos internacionales.

Carlos Corberán, en el entrenamiento del pasado viernes / VCF Media

