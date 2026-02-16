"Hemos querido celebrarlo con nuestra afición"
Largie Ramazani, autor del primer gol valencianista en el Derbi de este domingo, pasa por encima de la polémica final
Largie Ramazani ha podido volver a sonreír. El extremo valencianista cuajó un partido gris, pero a la hora de encuentro anotó un auténtico golazo que a la postre significo la victoria del Valencia CF. Tres puntos vitales para intentar distanciarse de los puestos de descenso: "Es un partido muy importante; sabemos que es un duelo difícil porque es un Derbi, pero hemos conseguido lo tres puntos y estamos felices".
Gol, Cömert y Villarreal
Sobre la polémica final con el banderín de Cömert, asegura que no lo vio, pero que quisieron "celebrarlo con nuestra afición".
El menudo atacante se mostró contento por su segundo tanto liguero, voltereta incluida: "Estoy aquí para ayudar al equipo en cualquier momento, cuando estoy en el campo estoy intentando ayudar. Creo que los tres puntos son importantísimos y el siguiente partido es el Villarreal CF y estamos concentrados", sentenció.
