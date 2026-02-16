Última hora con la lesión de Diego López en el Valencia CF
El asturiano se sometió a pruebas después de la torcedura que le hizo perderse el derbi contra el Levante UD
Alivio tras las pruebas a Diego López. El futbolista asturiano no padece ninguna lesión importante ni que le vaya a tener mucho tiempo alejado del terreno de juego, según han podido revelar los test médicos a los que ha sido sometido.
El futbolista iba a ser titular frente al Levante, pero se cayó de la convocatoria a última hora, tal y como avanzó este periódico, motivo por el que tuvo que quedarse en la grada viendo la victoria de sus compañeros en el derbi valenciano en el Ciutat.
No se perderá muchos partidos
El jugador tiene dolor y es seria duda para el partido frente al Villarreal CF, por lo que el avance de la semana irá marcando si puede o no estar disponible para ser alineado por Carlos Corberán. En todo caso, su ausencia no se prorrogará mucho en el tiempo y de cara a recibir a Osasuna todo apunta aque será de la partida.
La explicación de Corberán
En la rueda de prensa posterior al partido contra el Levante UD, Carlos Corberán explicó las circunstancias de la lesión de Diego: "Ayer, en una acción de finalización, se torció la rodilla golpeando al balón, parecía una molestia y que estaría disponible, pero hoy ha aumentado esa molestia", señaló el de Cheste.
