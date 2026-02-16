Unai Núñez, rendimiento inmediato al servicio del Valencia CF: "Si me pone de delantero pues de delantero"

Unai Núñez fue una de las piezas que introdujo Carlos Corberán en la victoria sobre el Levante UD en el Derbi celebrado en el Ciutat. El central del Valencia CF, fichado en el mercado de invierno, fue importante para el equipo solucionando el agujero del lateral derecho sin Thierry Rendall, Dimitri Foulquier y Rubo Iranzo. El vasco está a disposición del equipo para lo que sea. Así lo reconocía al final del partido: "Estoy para lo que pida el míster, si me pone de lateral pues de lateral, de central pues de central y si me pone de delantero pues de delantero".

Triunfo

“Tenía ganas de celebrar la primera victoria como valencianista y muy contento de hacerlo en un derbi”.

Afición

“Hoy se ha demostrado de que están con nosotros, ha venido mucha gente y esta victoria es para ellos y para el equipo que siempre trabaja mucho”.

Portería a cero

“Para los defensas es muy gratificante, pero esto no es solo de los defensas, sino de todo el equipo. Hemos trabajado todos. Hoy, hemos estado acertados y hemos aprovechado las ocasiones”.

Lateral

Visita al Villarreal CF

“Es otro derbi. Un partido muy bonito y a trabajar para traernos los tres puntos a casa. Son un buen equipo, pero nosotros también”.