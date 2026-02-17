Danjuma arranca su Ramadán: hábitos y obligaciones

El Ramadán de este año vuelve a marcar uno de los periodos más importantes del calendario islámico. Durante aproximadamente 29 o 30 días según la observación lunar millones de musulmanes en todo el mundo ayunan desde el amanecer hasta la puesta de sol, en un tiempo dedicado a la oración, la reflexión y la solidaridad. Más allá de la abstinencia de comida y bebida durante las horas de luz, el Ramadán representa un mes de disciplina espiritual, comunidad y renovación interior. Arnaut Danjuma, delantero neerlandés de origen nigeriano que milita en el Valencia CF, no solo es noticia en las últimas semanas por su situación física en el club y su baja por lesión, sino también por su relación con el Ramadán, el mes sagrado del Islam que miles de millones de musulmanes de todo el mundo están viviendo actualmente. Noche del martes, 17 de febrero de 2026 – jueves, 19 de marzo de 2026.

Danjuma rabioso con el Valencia CF / Valencia CF

Danjuma profesional de máximo nivel y practicante de la fe islámica

El futbolista neerlandés de origen nigeriano Arnaut Danjuma ha hablado en varias ocasiones sobre cómo compagina la élite del fútbol con la práctica del islam, especialmente durante el mes de Ramadán. El atacante, que vive su fe de manera comprometida, no esconde que este periodo forma parte esencial de su vida personal y profesional.

Durante su etapa en Inglaterra, el jugador explicó en una entrevista que el ayuno no supone un obstáculo en su rendimiento, sino una etapa de crecimiento espiritual que integra con naturalidad en su rutina deportiva. “Ramadán no es solo abstenerse de comida y bebida durante el día, es acercarse a Dios y a la familia, y apoyar a los más necesitados”, señaló.

Lejos de considerarlo una dificultad, Danjuma entiende el Ramadán como un momento de reflexión y fortalecimiento mental, un equilibrio entre exigencia competitiva y convicciones personales que, según él mismo ha reconocido, también le ayuda a mantener la disciplina dentro y fuera del terreno de juego.

En esa misma conversación, Arnaut Danjuma explicó cómo adapta su preparación profesional al contexto del Ramadán sin que ello afecte a su rendimiento competitivo. El atacante detalló que pone especial atención en la nutrición tanto antes del inicio del ayuno como en el momento de romperlo, priorizando alimentos que le proporcionen energía sostenida, hidratación adecuada y una recuperación óptima tras los entrenamientos y partidos.

Danjuma:sus hábitos y obligaciones

En más de una ocasión, Arnaut Danjuma ha mostrado en sus redes sociales y en entrevistas el profundo significado que tiene para él su fe islámica, hasta el punto de viajar a La Meca, el lugar más sagrado del Islam, para vivir una experiencia espiritual única. El delantero neerlandés realizó la ‘umrah’, la peregrinación menor que puede llevarse a cabo en cualquier momento del año, compartiendo imágenes vestido con el tradicional ihram y describiendo el viaje como uno de los momentos más impactantes de su vida. En esa entrevista, Arnaut Danjuma confesó que antes de emprender su viaje a La Meca habló con varias personas de su entorno que ya habían realizado la peregrinación para tratar de imaginar qué iba a sentir. Sin embargo, pronto entendió que era una experiencia imposible de describir con palabras. “Nadie puede explicártelo realmente hasta que lo vives”, vino a decir el atacante. Una vez dentro de la Masjid al-Haram, relató haber sentido una tranquilidad “inexplicable” y una profunda sensación de comunidad que le impactó de lleno.