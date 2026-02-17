Lo que dice la IA del descenso de Valencia y Levante

El pasado derbi en el Ciutat de València sabíamos que dibujaría un nuevo horizonte para ambos equipos en función del resultado. Valencia CF y Levante UD llegaban más que necesitados de los tres puntos, inmersos en una lucha fratricida por la permanencia que promete extenderse hasta el último suspiro de la temporada. No era un partido más, era una final anticipada por la permanencia y en forma de derbi valenciano. Para los de Mestalla, ganar significaba tomar aire y encontrar algo de estabilidad en medio de la tormenta; para los de Orriols, suponía alimentar la ilusión y reforzar la creencia de que el objetivo sigue al alcance.

¿Qué dice Opta del Levante?

El Levante UD se adentra en un tramo decisivo del campeonato con la permanencia en juego. El conjunto granota encara las últimas jornadas con la necesidad de sumar para evitar el descenso en LaLiga. Las proyecciones del superordenador de Opta Football Predictions no invitan al optimismo. El modelo estadístico, que simula la competición miles de veces teniendo en cuenta rendimiento, calendario y datos avanzados, sitúa al equipo valenciano entre los candidatos con mayor probabilidad de descenso a Segunda División en el curso 2025-26. El superordenador de Opta no deja lugar a demasiadas interpretaciones optimistas para el Levante UD. Según sus simulaciones, el conjunto granota tiene únicamente un 9,28% de probabilidades de terminar en la primera posición fuera del descenso, es decir, justo en el límite de la salvación. El modelo otorga un 15% de opciones de finalizar en el puesto 18º, mientras que el porcentaje más elevado, un contundente 38%,sitúa al equipo en la 19ª posición, la que ocupa actualmente. Un dato que refleja que, a ojos de la estadística avanzada, la permanencia sigue siendo una cuesta arriba.

El fútbol, sin embargo, no entiende de algoritmos cuando rueda el balón. El Levante se aferra a su competitividad, al empuje del Ciutat y a la experiencia acumulada en otras batallas por la salvación.

¿Qué dice Opta del Valencia?

Las probabilidades de descenso que Opta otorga al Valencia CF son reducidas, sorprendentemente reducidas si se comparan con el momento que atraviesa el equipo de Mestalla. Las cifras invitan al optimismo estadístico, pero contrastan con las dudas que ha transmitido el conjunto en los últimos tiempos. El superordenador de Opta Football Predictions ha puesto números a la angustia que se respira en el entorno valencianista. Según las proyecciones estadísticas, el conjunto de Mestalla mantiene opciones reales de descenso, aunque no parte como uno de los tres grandes favoritos a caer. El modelo le otorga un porcentaje significativo de probabilidades de terminar en puestos de peligro, lo que confirma que la permanencia todavía no está asegurada y que cualquier tropiezo puede volver a encender todas las alarmas. La simulación del superordenador sitúa al Valencia CF con un 6,55% de probabilidades de ocupar la última plaza de descenso. Un porcentaje bajo si se tiene en cuenta la tensión que rodea actualmente al equipo de Mestalla.

El modelo estadístico también le concede un 8,75% de opciones de finalizar en la última posición que garantiza la permanencia y va incrementando décima a décima sus probabilidades hasta el puesto 13, que a día de hoy es el escenario más probable con un 10,92%.

En comparación, otros rivales directos presentan cifras más elevadas en la lucha por evitar el descenso: el Sevilla FC supera el 15%, el Deportivo Alavés ronda el 11%, el RCD Mallorca también se sitúa en torno al 11% y el Elche CF alcanza el 18%, todos ellos por encima del conjunto valencianista en las previsiones de riesgo.