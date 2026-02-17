Corberán pierde a Diego López: parte médico oficial

El extremo del Valencia CF, Diego López, ha sido diagnosticado con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, tras sufrir una torcedura durante el entrenamiento del pasado sábado previo al choque contra el Levante UD. Las pruebas médicas complementarias realizadas por el cuerpo médico del club han confirmado esta lesión, descartándose por el momento otros daños estructurales mayores en la articulación.

La lesión se produjo en la sesión preparatoria previa al último compromiso liguero, lo que ha forzado su ausencia de la convocatoria del fin de semana y ha obligado al club a establecer un plan de recuperación individualizado para el atacante asturiano. Con tres goles anotados en LaLiga, Diego López ha perdido la titularidad habitual en los últimos meses, pero sigue siendo una pieza vital en los esquemas de Corberán, participando en 22 encuentros este curso.

Diego López en el RCDE Stadium esta temporada / RRSS Valencia CF

Tiempo de baja de Diego López

Según el parte médico, Diego López seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva del Valencia CF, con el objetivo de recuperarse de forma progresiva hasta lograr mejoría clínica y funcional que le permita reincorporarse al grupo. A falta de una estimación oficial de plazos, la evolución será clave para su disponibilidad en las próximas jornadas. Su ausencia podría rondar las tres semanas en el mejor de los casos.

Otros lesionados

Esta baja se suma al ya delicado escenario de lesionados en el conjunto valencianista, que ha visto cómo múltiples piezas importantes se han perdido partidos clave en las últimas semanas, complicando los planes tácticos del técnico Carlos Corberán. Con Diakhaby y Foulquier fuera de combate, así como Danjuma, sólo el regreso de Thierry ante el Villarreal podría ser una buena noticia para el técnico.