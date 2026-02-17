El Valencia CF moldea al lateral derecho del futuro: Rodrigo Gamón

En la Academia de Paterna siempre hay nombres que comienzan a susurrarse en voz baja hasta que, casi sin aviso, acaban derribando la puerta con personalidad. Uno de los que ahora mismo irrumpe con fuerza es el de Rodrigo Gamón. El joven canterano del Valencia CF está dando pasos firmes en su crecimiento, combinando talento, personalidad y una madurez impropia de su edad. El lateral derecho del futuro del Valencia CF emerge en un momento crítico para el conjunto blanquinegro, que ha visto cómo se encendían todas las alarmas en esa demarcación. Sin Dimitri Foulquier ni Thierry Correia, la banda derecha se ha convertido en un quebradero de cabeza para Carlos Corberán. Ante la emergencia, el entrenador ya ha probado con Unai Núñez como parche en el costado diestro, una solución que garantiza solidez atrás, aunque obliga a retocar el dibujo tanto en fase defensiva como ofensiva, un matiz táctico que genera más dudas que certezas. En medio de estos problemas el nombre de Rodrigo Gamón gana fuerza en Paterna y se presenta como una alternativa real a medio largo plazo para el lateral derecho

Rodrigo Gamon con el Valencia CF / Rodrigo Gamon/ instagram

¿Qué ofrece Rodrigo Gamón?

El canterano de la generación 2008 inició su camino como extremo, incluso como segundo punta, explotando su gran virtud: la velocidad. Rápido al espacio, eléctrico en los primeros metros y con olfato en el área, pronto comenzó a marcar diferencias. Pero sus entrenadores en Paterna no solo vieron esto, detectaron algo más: un despliegue físico poco habitual, una llegada constante y una mentalidad competitiva fuera de lo común, algo que invitaba a tener el nombre sobre la mesa. Desde la banda explota su uno contra uno, su descaro y esa facilidad para romper líneas que tanto castiga a las defensas. Es vertical, atrevido y siempre mira hacia delante. Pero su evolución no se detuvo ahí. En Paterna entendieron que había margen para más y decidieron retrasar su posición al lateral derecho. Una apuesta con riesgo, porque cambiar el rol puede frenar a muchos futbolistas jóvenes. En su caso ocurrió lo contrario, el movimiento lo ha hecho crecer, ahora no solo desborda, también interpreta el juego, mide los tiempos y compite con otra madurez, entiende cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo proyectarse y cuándo guardar la espalda. Su evolución se ha disparado. Hoy, Rodrigo Gamón parece haber encontrado su posición definitiva. Desde el lateral combina potencia, recorrido y llegada, manteniendo ese instinto ofensivo que le acompañó desde sus días como delantero. Defiende con intensidad, ataca con convicción y entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. Un perfil moderno, de esos que el fútbol actual cotiza al alza.

Rodrigo explica su nueva posición

El polivalente futbolista de la Academia del Valencia CF Mestalla atendió a los medios oficiales tras el empate frente a la UD Poblense. El futbolista se refirió a su papel como lateral derecho, una demarcación que no es la más habitual para él, pero en la que está respondiendo con personalidad.

“Es una posición en la que no suelo jugar habitualmente, pero me transmiten confianza y tranquilidad desde el cuerpo técnico. Salgo al campo para hacer lo que me pida el míster, ya sea de defensa o de extremo, lo que me pida para ayudar al equipo lo máximo posible”, explicó.

El canterano dejó claro que su prioridad es el equipo por encima de la posición.

Rodrigo Gamon celebrando un gol / Academia Valencia CF

Deja huella en los números

Rodrigo Gamón ya empieza a dejar huella también en los números. Suma dos goles en las últimas semanas uno de ellos en la Premier League International Cup y ambos con peso específico. El primero sirvió para marcar la diferencia y sellar la victoria ante el Olot, demostrando que su llegada desde segunda línea es un recurso real para el equipo.

Frente a la UD Poblense volvió a ver portería y confirmó que su crecimiento no es casualidad. Su evolución está dando un salto evidente: más presencia en campo rival, más confianza en los metros finales y una incidencia cada vez mayor en el juego del filial. No es solo una promesa que apunta maneras, es un futbolista que empieza a decidir partidos y su nombre empieza a llamar a la puerta del primer equipo.