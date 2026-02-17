Ryan Reynolds y Hugh Jackman dejan en ridículo a Peter Lim en el Valencia CF

Pasión, interés por su club e inversión en el negocio. Son palabras que le quedan muy lejanas a Peter Lim, pero que sí definen a Ryan Reynolds, propietario del Wrexham de la Championship inglesa y que sigue cumpliendo con ese proceso de crecimiento tan valorado entre sus aficionados y el público de Gran Bretaña. El actor de Hollywood, propietario del conjunto de Gales, ha dejado clara siempre su pasión por el club. Acude al estadio de manera habitual, saluda a los hinchas, invita a amigos del 'mundillo' y además se interesa por el tema deportivo y por los resultados de su equipo. Puede parecer algo muy normal entre los propietario de los clubes, pero es una utopía hablando en clave Valencia. Tanto en el caso de Peter Lim, propietario, como el de Kiat Lim, hijo y presidente del Valencia CF. El último ejemplo además deja claro que son dos maneras muy distintas de vivir este negocio.

Ryan Reynolds se grabó en directo con su amigo Hugh Jackman en un sofá, Hugh con una ensalada en la mano y reaccionando al sorteo de la FA Cup en el que el Wrexham esperaba rival. Primero salió la bolita del conjunto galés y en segundo lugar... ¡el Chelsea!. Hugh Jackman automáticamente gritó un "'oh, Chelsea', en casa, contra el Chelsea. Es lo que tu querías", aseguró el actor hacia su amigo y propietario del club, visiblemente emocionado por el sorteo. Ryan Reynolds espetó un "What the fuck!", a modo de "Pero qué coj...". En definitiva, pasión por todos los lados.

La historia del Wrexham

Desde que los actores hollywoodienses Ryan Reynolds y Rob McElhenney asumieron la propiedad del Wrexham AFC en 2021, el club galés ha experimentado una transformación que parecía impensable antes de su llegada. Lo que era un modesto equipo en la quinta categoría del fútbol inglés se ha convertido en un fenómeno global, tanto en lo deportivo como en lo comercial. La inversión inicial llegó acompañada de entusiasmo mediático, una estrategia de marketing internacional impulsada por la docuserie Welcome to Wrexham y un compromiso real con la comunidad local y la estructura del club, que incluyó inversiones en infraestructuras y en la plantilla.

Ryan Reynolds y Rob McElhenney, dueños del Wrexham AFC / Wrexham AFC

El impacto más tangible de este proyecto ha sido la escalada meteórica por las divisiones del fútbol inglés: el club logró tres ascensos consecutivos desde la National League hasta la EFL Championship, algo sin precedentes en la historia reciente del fútbol inglés. Estos ascensos, logrados en 2023, 2024 y 2025, dejaron a Wrexham como uno de los equipos más seguidos fuera de las grandes ligas, despertando interés global y multiplicando sus ingresos comerciales y de patrocinio.

En la temporada 2025-26, Wrexham compite en la Championship, la segunda división del fútbol inglés, continuando una etapa de adaptación al mayor nivel competitivo. El equipo ha afrontado la liga con la ambición de consolidarse y, por qué no, soñar con otro ascenso hacia la Premier League, aunque la dificultad del desafío es evidente ante clubes con mayor experiencia y presupuesto en la categoría. Además, el club sigue creciendo fuera del campo con ampliaciones en su estadio y nuevas inversiones para sostener su crecimiento a largo plazo, consolidando así un proyecto que ha reavivado la ilusión de una ciudad y ha captado la atención de aficionados más allá de Gales.