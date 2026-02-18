Cristian Rivero renueva con el Valencia CF hasta 2027
El portero de Gandía finalizaba su contrato este verano y el club ha abordado una prórroga para una campaña más
El Valencia CF se asegura a un portero para la temporada que viene: Cristian Rivero. El meta de Gandía ha renovado su contrato con el conjunto de Mestalla hasta 2027, una temporada más en la que será, en principio, el tercer guardameta del equipo.
El jugador, que volvió el pasado verano de su cesión al Albacete, se quedó en la plantilla el pasado verano para completar la nómina de guardametas junto con Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski, que no tienen contrato más allá de la presente temporada, por lo que Rivero es el primero confirmado para el curso próximo.
Comunicado oficial íntegro
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Cristian Rivero hasta el 2027.
El guardameta de Gandía (21/03/1998) amplía una temporada más su compromiso con el Club, al que llegó a los 10 años de edad. Formado en la Academia VCF, debutó en la élite con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey.
A lo largo de las últimas temporadas, Cristian Rivero ha jugado cedido en el AD Alcorcón y Albacete Balompié y se ha consolidado en la dinámica del primer equipo, aportando trabajo y competitividad en cada sesión de entrenamiento para contribuir a la mejora diaria de la portería del Valencia CF.
- Ryan Reynolds y Hugh Jackman dejan en ridículo a Peter Lim en el Valencia CF
- Corberán pierde a Diego López: parte médico oficial
- El cambio de Corberán después de su peor semana
- Unai Núñez, rendimiento inmediato al servicio del Valencia CF: 'Si me pone de delantero pues de delantero
- César Tárrega da el primer paso hacia recuperar su mejor versión
- LALIGA denuncia cánticos en el Levante - Valencia y los botellazos a Cömert
- ¡Otro entrenador! Fran Escribá tiene nuevo equipo
- Los 14 puntos del informe de LaLiga sobre el Levante UD-Valencia CF