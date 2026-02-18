Cristian Rivero renueva con el Valencia CF hasta 2027

El Valencia CF se asegura a un portero para la temporada que viene: Cristian Rivero. El meta de Gandía ha renovado su contrato con el conjunto de Mestalla hasta 2027, una temporada más en la que será, en principio, el tercer guardameta del equipo.

El jugador, que volvió el pasado verano de su cesión al Albacete, se quedó en la plantilla el pasado verano para completar la nómina de guardametas junto con Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski, que no tienen contrato más allá de la presente temporada, por lo que Rivero es el primero confirmado para el curso próximo.

Cristian Rivero con Ron Gourlay / VCF

Comunicado oficial íntegro

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Cristian Rivero hasta el 2027.

El guardameta de Gandía (21/03/1998) amplía una temporada más su compromiso con el Club, al que llegó a los 10 años de edad. Formado en la Academia VCF, debutó en la élite con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey.

A lo largo de las últimas temporadas, Cristian Rivero ha jugado cedido en el AD Alcorcón y Albacete Balompié y se ha consolidado en la dinámica del primer equipo, aportando trabajo y competitividad en cada sesión de entrenamiento para contribuir a la mejora diaria de la portería del Valencia CF.