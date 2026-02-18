El ex del Valencia CF Otamendi deja KO a Vinicius con un vacile de época
El central argentino dejó sin palabras al brasileño en una acción en la que Vinícius no supo ni qué decir
La noche europea dejó mucho más que fútbol en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid. En un partido cargado de tensión, el cruce verbal entre Vinícius Júnior y Nicolás Otamendi se robó buena parte del protagonismo y encendió las redes sociales.
Todo comenzó con uno de esos duelos individuales que marcan el pulso emocional de un encuentro grande. Vinícius, fiel a su estilo eléctrico y provocador, buscó desestabilizar al central argentino con gestos y palabras tras una acción ofensiva. El brasileño, acostumbrado a jugar al límite psicológico de sus rivales, intentó “vacilar” a Otamendi después de una jugada en la banda.
Sin embargo, la respuesta del defensor no tardó en llegar y fue tan simbólica como contundente. Otamendi se señaló el pecho y mostró el tatuaje de la Copa del Mundo que luce en su piel, en referencia al título conquistado por Argentina en el Copa Mundial de la FIFA 2022. Un gesto que no necesitó traducción: el central recordó sobre el césped que es campeón del mundo.
No es un detalle menor. Otamendi fue pieza importante en la consagración de la Selección de fútbol de Argentina en Qatar, donde el equipo liderado por Lionel Messi levantó el trofeo más codiciado del planeta. Su liderazgo y experiencia fueron claves en la zaga albiceleste durante el torneo.
En contraste, aunque Vinícius es una de las grandes estrellas del Real Madrid, su peso en la Selección de fútbol de Brasil todavía está lejos de ser determinante. El extremo aún no ha logrado trasladar de forma consistente su impacto en el club al combinado nacional, y no cuenta —al menos por ahora— con un logro comparable al de su rival en ese terreno.
El episodio refleja algo más profundo que un simple pique de partido: el choque entre presente individual y legado colectivo. Vinícius representa la explosividad y la irreverencia de una nueva generación, pero al mismo tiempo tiene detractores por su falta de respeto continua; Otamendi, la jerarquía de quien puede señalar el escudo… y también el pecho.
En un fútbol donde los gestos pesan tanto como los goles, el tatuaje habló más fuerte que cualquier provocación.
