El Valencia CF campeón de la Supercopa de España vuelve a lucir en Mestalla

El fuerte temporal de viento que azotó la Comunitat Valenciana la semana pasada dejó consecuencias de su paso por la capital del Turia. Árboles caídos, vallas retorcidas y un sinfín de llamadas a Emergencias por problemas provocados por esa borrasca Nils, que también se dejó notar en el Camp de Mestalla.

El coliseo blanquinegro está decorado en su fachada exterior con lonas conmemorativas de cada uno de los títulos que ha cosechado el Valencia CFen su historia. Los estragos de las fuertes rachas de viento de la borrasca Nils se cebaron con una de ellas, en concreto, la de la Supercopa de España de 1999, que quedó destrozada y colgando de uno de los soportes.

El club ya ha tomado medidas y ha reparado rápidamente la lona, en la fachada de la calle Joan Reglà, en la que de nuevo se puede ver al equipo campeón de esa Supercopa