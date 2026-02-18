El Valencia CF da el primer paso para fichar lateral derecho

El Valencia CF da el primer paso para poedr firmar un lateral derecho: liberar la ficha en la que poder inscribirlo. El conjunto de Mestalla ha ejecutado la maniobra que era un secreto a voces que haría, que es dar de baja a Dimitri Foulquier después de su operación de rodilla que le impedía jugar lo que resta de curso.

El lateral de Guadalupe ya no aparece en LaLiga como futbolista de la plantilla valencianista, con lo que actualmente la entidad de Mestalla tiene cubiertas 24 fichas y le sobra una para firmar a un agente libre hasta final de temporada.

A vueltas con Renzo Saravia

Corberán confirmó que el club iría al mercado con ese espacio y la alternativa favorita es la de Renzo Saravia, lateral argentino que ha desarrollado casi toda su carrera en Sudamérica y que jugó la pasada campaña en Atlético Mineiro.

Renzo Saravia / At. Mineiro

Con el futbolista hay una negociación abierta que se encuentra encallada en la duración del contrato, ya que el futbolista quiere firmar más de un año, mientras que la propuesta del Valencia CF es la de ficharle hasta final de temporada, haciendo las veces de 'temporero' al estilo baloncesto.

El problema del lateral

El Valencia solamente tiene ahora mismoa Thierry como lateral puro, un perfil tendente a lesionarse y que lleva mucho tiempo sin gozar de continuidad en el juego. A parte, la opción sana es la de Unai Núñez, muy resolutivo en el ámbito defensivo, pero con la natural carencia ofensiva propia del que realmente es defensa central.