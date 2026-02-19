Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

Buenas noticias para el Valencia CF a dos días del trascendental duelo ante el Villarreal CF: Thierry Rendall y Arnaut Danjuma han entrenado con el grupo por segundo día consecutivo tras perderse los últimos compromisos por sendas lesiones, lo que abre la puerta a un debate importante en ambas demarcaciones de cara al domingo en el estadio de La Cerámica.

El lateral derecho portugués y el atacante neerlandés, ausentes la semana pasada —y cuya presencia ante el Levante fue descartada por molestias musculares y un problema en el psoas respectivamente— se han reincorporaron a la dinámica del equipo en la sesión del miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Listos para volver

Corberán, técnico del conjunto valencianista, dirigió una segunda sesión en la que tanto Thierry como Danjuma completaron parte del entrenamiento junto a sus compañeros, mostrando progresos significativos tras unos días complicados en los que llegaron a considerarse bajas prolongadas.

La evolución de ambos futbolistas ha sido seguida con atención en los últimos días. Danjuma, que fue diagnosticado con una lesión en el psoas y estuvo inicialmente apartado para evitar recaídas, parecía haber alargado su baja hasta la jornada 24 de LaLiga, lo que también ponía en duda su disponibilidad para el choque frente al Villarreal. Por su parte, Thierry había encendido las alarmas al retirarse con molestias en un entrenamiento a principios de febrero, complicando la planificación defensiva del entrenador.

La duda del lateral derecho

La gran duda que hay ahora es si Corberán apostará por repetir con la fórmula de Unai Núñez en el lateral derecho, que le ha dado buen resultado a nivel defensivo en los últimos encuentros o si por el contrario opta por la opción de Thierry Rendall, lateral natural.

Redacción SD

La ausencia de Diego López

No entrenó con los demás un Diego López cuya dolencia previa al derbi le tendrá apartado del equipo también frente al Submarino amarillo y que le hace duda de cara al siguiente encuentro. El asturiano dejará un hueco que estará seguramente entre Largie Ramazani y el recuperado Danjuma.