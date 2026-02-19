Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso cerrado: el Valencia CF ficha a Renzo Saravia

El conjunto valencianista contará con el argentino hasta final de temporada y este viernes viajará a Valencia para someterse a pruebas médicas y firmar su contrato

Renzo Saravia

Renzo Saravia / At. Mineiro

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Renzo Saravia será jugador del Valencia CF hasta final de temporada. El club de Mestalla ha llegado a un acuerdo con el lateral argentino para que refuerce esta demarcación, coja desde la lesión de Dimitri Foulquier, y le dé más alternativas a Carlos Corberán.

En los últimos días se intensificaron las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo por la voluntad del jugador de llegar a Mestalla y por el hecho de ser la primera opción de la entidad blanquinegra para este rol. Hoy el periodista Salva Gomis confirma que el acuerdo es total y que solamente queda la parte protocolaria para poder hacerlo oficial.

Viaja este viernes

El futbolista viajará este viernes a Valencia para pasar reconocimiento médico y estampar su firma en un contrato que le ligará al club valencianista para los siguientes cuatro meses. El jugador estaba libre después de finalizar contrato con Atlético Mineiro y después de realizar casi toda su carrera en América Latina volverá a probar suerte en Europa a sus 32 años después de su corta estancia en el Porto.

Solución al problema del lateral

El Valencia dio hace dos días un paso clave para firmar al lateral consiguiendo la baja federativa de Dimitri Foulquier que liberaba una ficha y dejaba hueco para acometer el fichaje de un sustituto. Las dudas físicas que deja Thierry Rendall, además, invitaban a cubrirse las espaldas con un fichaje a pesar de que Unai Núñez estaba cumpliendo como 'parche' en el lateral.

